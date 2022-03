Para Noelia Pompa, su camino artístico parece no tener límites. Instalada en España desde 2016, su presente profesional y sentimental brillan de igual manera.

La actriz y bailarina desembarcó en el país europeo tentada por propuestas laborales que se sumaron a una situación personal difícil que estaba atravesando. Ciertos dolores que arrastraba del pasado la llevaron a sufrir ataques de pánico y a estar inmersa en una inestabilidad general.

Dispuesta a buscar nuevas experiencias personales y profesionales, decidió aceptar participar del espectáculo The Hole y emprendió viaje hacia España.

Tras varios proyectos en marcha y un camino recorrido, recientemente implantó su huella en el reality Italia’s Got Talent, cuando dejó al jurado boquiabierto con su presentación junto al también bailarín argentino Iván Anrriquez, ex compañero en la obra Stravaganza.

“Otro sueño... Bailar en la tierra de mis antepasados. Me siento una persona afortunada. Claro que no podría haber sido posible sin mi compañero Iván, que con tanta predisposición y talento me ha hecho brillar”, escribió Pompa en sus redes sociales.

La bicampeona del Bailando por un Sueño en Argentina - 2011 y 2012 junto a Hernán Piquín -, también se encuentra puliendo su costado actoral. Es que hace pocos días terminó de grabar la segunda temporada de la serie Paraíso, una producción de Movistar+, en la que actúa de villana: “Incursionar en la actuación es algo que quería desde hace algún tiempo, y cuando vino la propuesta de Paraíso, con un gran director cómo es Fernando Molina, me hizo mucha ilusión”, le dijo a TN Show.

Aunque Noelia no niega un posible retorno a la Argentina, sabe que todavía hay muchas razones por las cuales quedarse en Europa: “Gran parte de la decisión de quedarme tiene que ver con que en 2017 conocí acá a David, mi actual pareja”, le confió al ciclo Nosotros a la Mañana. Su pareja es un cocinero madrileño que conoció cuando ella trabajaba en la mencionada obra The Hole.

Si bien la artista confesó que siente “un profundo dolor” por su país, espera que en España la vida la siga “sorprendiendo”: “Estoy contenta. Siento que siempre encuentro algo que me gusta para hacer”, le contó a TN Show, aunque reconoció que hay varias cosas que extraña de Argentina: “Un asado con amigos y familia, a los míos, el abrazo, el compartir tiempo, ver crecer a mis sobrinos”, detalló, haciendo especial hincapié en la nostalgia de no ver a su madre: “Prontito me encantaría darle un abrazo”.

Noelia Pompa viene de brillar en su participación en el reality Italia’s Got Talent (Foto: Instagram).

La proyección internacional de Noelia Pompa continúa en construcción. Tras el éxito de su paso por el reality italiano, fue contactada desde España, debido a las réplicas del ciclo en los diferentes países europeos y sus franquicias: “Es para dentro de unos meses, así que veremos si por fechas se puede hacer porque tenemos muchas ganas”, expresó entusiasmada.

Para cerrar, la artista contó que atravesará fronteras nuevamente y reveló a dónde será su próximo desafío profesional y personal: “Hay un bello proyecto para Suiza”. Imparable.