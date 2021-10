Hace un año nadie sabía quién era Elián Valenzuela. Sin embargo, en los últimos meses se convirtió en un verdadero boom mediático, sobre todo luego de que Cristina Fernández de Kirchner lo mencionara equivocadamente en un discurso. Así nació el "mito" de L-Gante, el referente de la cumbia 420 que no para de cosechar reproducciones.

Ante tales repercusiones, este domingo le consultaron a Patricia Sosa qué opina sobre el trapero del momento y si bien ella intentó ser "políticamente correcta", finalmente dio su opinión sincera.

Si bien confirmó que cree que se trata de un chico muy carismático, confesó que le cuesta entender las letras del trap en general. Al cumbiero no parece haberle gustado mucho su declaración y le respondió con un irónico tuit que después borró.

¿Qué dijo Patricia Sosa sobre L-Gante?

La artista realizó un móvil para Implacables y allí le preguntaron si le gusta. “Sí, pero no escuché tanto de L-Gante... El abecedario, y ése que sale con un arma y no me gusta. Me parece un chico carismático, con buenas intenciones. Pero en esta época se trata más de comunicación que de arte. Pasa por cuántos seguidores tenés y no lo que están haciendo, entonces, tratemos que no sea tan efímero todo", comenzó.

Por otro lado, la intérprete de "Endúlzame los oídos", ya refiriéndose en general a los traperos, aseguró que le cuesta entender lo que dicen las letras y que le molesta que adopten la forma centroamericana de hablar, sobre todo, cortando las palabras.

“Hay algunos que no entiendo nada lo que dicen. Veo que estamos perdiendo identidad como país porque todos suenan a centroamericanos. Para mí estoy mirando la novela de Escobar cuando los escucho. Es difícil para mí, que soy de otra generación, que me gusta lo metafórico, poética, el idioma bien hablado, el argentinismo, puesto ahí, es difícil para mí...”. Y decidió imitar a los traperos, dijo:”Pa que vamo... ¡No entiendo nada!. No me quiero parecer a mi tío Ricardo que me decía ‘no hagas rock, cantá tango’”.

¿Qué le respondió L-Gante?

El cantante quien hace cinco días sacó "El más piola" y ya tiene más de 3 millones de reproducciones en Youtube, decidió cortar con la polémica con un irónico tuit: "Patricia dejá de loriar y vení así le cantas unos temas a mi mamá y sus amigas. Pasame tu ryder” (SIC).

Así le respondió L-Gante a Patricia Sosa.

Al parecer, después de remarcar que Patricia es de otra generación, decidió borrar su comentario y llamar a la paz.