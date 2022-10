El calendario de feriados está al alcance de todos. A diferencia de otras épocas donde las dudas sobre si un feriado era una fecha u otra, estos tiempos permiten tener todo el calendario de cada uno de los feriados de cada año a unos clics de distancia.

Solo es necesario, para ello, ingresar a la web oficial de Argentina y buscar el apartado “Feriados 2022”, donde se conoce cada uno de los nacionales, sus fechas y los fines de semana largo que le restan al año.

Sin embargo, hay un grupo de personas que, desde hace ya casi 5 años, se encuentra en el constante pedido de sumar un nuevo feriado en conmemoración a una serie de víctimas de un hecho que tuvo lugar años atrás.

Por qué piden declarar feriado el 15 de noviembre

El pedido es llevado a cabo por los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, por el cual se están por cumplir 5 años desde la última vez que hizo contacto con tierra, el 15 de noviembre.

Familiares, amigos y seres queridos de las víctimas renuevan como cada año el pedido de que ese día sea feriado nacional para que se mantenga vivo el recuerdo, los valores y los principios de los tripulantes.

El ARA San Juan llevaba 44 tripulantes.

Luis Tagliapietra, padre de uno de 44 los marinistas, sostuvo al respecto en charla con Radio Casilda: “Reiteramos el pedido de que cada 15 de noviembre sea Feriado Nacional, para que ese día, argentinos y argentinas, nos unamos en su memoria y perpetuemos su entrega”.

“Cada día es más difícil, pero ciertas fechas se vuelven más duras. Yo no pude hacer el duelo, es muy difícil cuando no tenés certeza de nada, no tenés respuestas, no tenés apoyo y contención. Si encima te atacan y persiguen, te espían y maltratan, es todavía más complicado”, agregó.

Los familiares renuevan el reclamo año a año.

Esta semana se cumplieron cinco años de que el submarino zarpara del puerto de Mar del Plata. “Fue la última vez que vimos físicamente a nuestros hijos”, lamentó Tagliapietra al respecto.

En este marco, Tagliapietra hizo hincapié en el pedido de que, en la mencionada fecha, se conmemore a los 44 tripulantes. “Como cada mes de noviembre, desde aquel fatídico 2017, la tristeza y la soledad nos invade. Por eso, le pedimos al Congreso Nacional que ese día sea decretado Feriado Nacional, para no darle paso al olvido, y sí a la memoria, para hacer honor a los 44 héroes del San Juan”, aseguraron al lanzar la campaña para juntar firmas en la plataforma Change.org.

El submarino ARA San Juan, perteneciente a las Fuerzas Armadas, naufragó en aguas del Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017 y sus restos fueron hallados más de un año después, durante la madrugada del 17 de noviembre de 2018 y a la altura del Golfo San Jorge, a 597 kilómetros de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut. Llevaba 44 tripulantes a bordo.