Las especulaciones estallaron a lo largo de las redes sociales luego de que Wanda Nara publicara un lapidario mensaje en sus historias de Instargam. "Otra familia más que te cargaste por zorra", escribió la modelo en una publicación que mas tarde borró. Con la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi confirmada, los usuarios comenzaron a buscar la posible tercera en discordia.

Ya que fue el escenario donde estalló el escándalo, los seguidores de Wanda decidieron primero revisar las cuentas de Instagram de los dos implicados, buscando actividad sospechosa que pueda sugerir una conexión extramatrimonial. Vicky Braier, apodada Juariu y conocida por rastrear detalles en las redes sociales de las personalidades del espectáculo, no tardó en formar las primeras conclusiones sobre el enigma.

Según pudo confirmar mirando la lista de seguidores de Wanda Nara, la modelo le dió 'me gusta' a la última publicación de la China Suárez hace menos de un día, pero actualmente no la sigue. Es decir, a pesar de que Suárez si le dió follow, Nara dejó de seguir a la actriz hace pocas horas. Y para sumar leña al fuego, Juariu descubrió que Icardi le había dado like a varias fotos de la China a pesar de no seguir su cuenta.

Esta temprana evidencia llevó al nombre de la China Suárez a la cima de las tendencias de Twitter, con cientos de usuarios apuntando a la actriz como la tercera en discordia. Los rumores solo crecieron cuando los internautas recordaron el inicio de su relación con Benjamín Vicuña, con quien entabló una aventura amorosa cuando éste todavía estaba en pareja con Pampita Ardohain.

Las pistas que Juariu recogió de las cuentas de Instagram de los implicados.

Luego de ser atrapados in fraganti por la mediática en la cama, la pareja continuó su relación y llegaron a tener dos hijos, Magnolia y Amancio. La relación de cinco años llegó a su fin hace pocos meses, con la pareja anunciando su separación en agosto. Después de anunciar su ruptura de Benjamín, la China viajó a España por razones profesionales, lo que podría haber facilitado un encuentro entre ella y el futbolista del Paris Saint-Germain.

Por último, poco antes de la publicación que Nara subió a sus historias de Instagram, la China cerró los comentarios de su perfil, lo que podría insinuar que intentó evitar que la controversia salpicara sus contenidos personales.

La reacción de los usuarios a la polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Con nueva información, teorías descabelladas y análisis detectivesco, los internautas argentinos reaccionaron a la polémica que se formó con una violenta rapidez alrededor del posteo de Wanda Nara. Mientras unos defienden a la modelo y otros se preguntan por la tercera en discordia, las redes sociales se llenaron de memes para relatar el drama:

Twitter Argentina explicando que Wanda Nara, ex de Maxi Lopez dejó de seguir a Mauro Icardi porque le metió los cuernos con la China Suárez, ex de Benjamin Vicuña, que a la vez es ex de Pampita pic.twitter.com/DxV5C4Pelx — Esteban Fulanito ���� (@EstebanFulanito) October 16, 2021

El país esperando más data del puterio de la china Suárez, Wanda e Icardi: pic.twitter.com/9Evxdd5JuJ — Simón (@EzeSimon) October 16, 2021

"se armó la Asociación de Mujeres Perjudicadas por la China Suarez y ya tiene mas afiliados que velez", bromeó una cuenta sobre los rumores que apuntan a la actriz como la amante de Icardi que dió pie a la separación. Otros usuarios también recordaron a Maxi López, el exfutbolista a quien Wanda Nara engañó con Mauro Icardi cuando estaban en una relación.

Wanda Nara acuso a la China Suarez de arruinar una familia.



Maxi Lopez: pic.twitter.com/UyCaRadLK3 — pelli (@pellituca) October 16, 2021