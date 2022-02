Yao Cabrera, el youtuber y boxeador uruguayo, cayó esta madrugada del tercer piso de su departamento ubicado en la ciudad de Córdoba. Según informó el periodista Juan Etchegoyen, se encontraba en el balcón cuando se desvaneció “cansado por los exigentes entrenamientos que está llevando a cabo”.

"Me dicen que está en grave estado. Hay preocupación. Se cayó de un tercer piso y está internado en una clínica cordobesa peleando por su vida", aseguró también Etchegoyen.

Desde cronica.com.ar nos comunicamos con Alejandro Cipolla, abogado de Cabrera: “Me llamó el papá de Yao esta madrugada y me contó que tuvo un accidente, pero no me dijo más nada”, explicó el letrado a este medio, y contó que luego de esa llamada, el hombre apagó el teléfono.

.

Al momento hay total hermetismo desde el entorno del youtuber: “También intenté comunicarme con otros familiares y con parte del team pero no me atendió nadie”, expresó Cipolla. Se especula que al haber sucedido hace sólo horas, la familia estaría esperando por el parte médico.

El próximo 5 de marzo estaba previsto que Cabrera enfrente al campeón de boxeo "El Chino" Maidana, en la ciudad de Dubai. Tras el anuncio en el Luna Park y la expectativa por ver si el youtuber resiste los rounds contra el implacable deportista, el nuevo panorama podría cambiar absolutamente todo el plan. Al momento, se espera algún comunicado oficial de parte de la familia.