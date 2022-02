Eduardo Miguel Prestofelippo, más conocido como “El Presto”, es un periodista, creador de contenidos y youtuber nacido en Entre Ríos, pero que hizo gran parte de su vida profesional en la provincia de Córdoba. Además, fue candidato en su provincia por el Partido Libertario. Este polémico comunicador que actualmente está en boca de todos, se define como "periodista libre".

El Presto es director de un sitio web de noticias llamado Data24 y semanalmente hace un resumen de la actualidad política de la Argentina. Se hizo conocido por ir en contra de los funcionarios y hacer comentarios que generaron polémica. Su formación profesional fue realizada en primera instancia en el Colegio Universitario de Periodismo.

Actualmente, se enfrenta a un juicio contra la esposa del presidente Alberto Fernández, Fabiola Yáñez. La primera dama lo denunció por hostigamiento y discriminación. Este martes, el fallo salió a favor de Fabiola. El juez decidió darle su condena al youtuber con 30 días de prisión efectiva por los delitos cometidos en sus videos compartidos en YouTube e Instagram. En esos contenidos, la primera dama se sintió injustamente ofendida por las frases agresivas a su condición de mujer.

Así llegaba la primera dama a Tribunales por la mañana del martes.

Según informaron fuentes allegadas al polémico creador de contenido, "por razones de salud", el acusado va a cumplir con su castigo en su domicilio. Por un año deberá cumplir una perimetral mínima de 200 metros de distancia de la primera dama.

También, tiene que hacer un taller de "violencia de género y respeto a las mujeres" en el INADI. Por otra parte, deberá pagar todas las costas del proceso, incluidos los honorarios de los abogados de la otra parte.

La fiscal Daniela Dupuy, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires, estableció que Prestofelippo "inició una campaña intimidatoria, persecutoria y de desprestigio contra Yañez, la cual se llevó a cabo a través de medios digitales, mediante ataques a su vida íntima y entrometiéndose en aspectos de su vida privada, con total despreocupación en relación con la real afectación que las mismas pueden provocar sobre el nombre y honor de la víctima".

.

Uno de los videos que subió El Prestó y generó debate y llegó a los ojos de Fabiola fue un contenido en el que se la ve a la mujer de Alberto en ropa interior. "De última, flaco, bancate la mina con la que te acostás, hay que tener pelotas, no te buscaste una mina de su casa, te buscaste una mina que en los grandes canales de televisión no la conocen precisamente por ser primera dama, la conocen por otros prontuarios, déjate de joder Alberto, déjate de joder", fueron las palabras del acusado.

La polémica llegada de El Presto a Tribunales

En la mañana de este martes, el acusado llegó a Tribunales de manera inesperada y sumamente provocativa. ¿Por qué? El periodista de 29 años fue vestido con un saco rosa, un sombrero y hablando con un megáfono. "Voy a pasar el currículum de la fiscal Dupuy que metida acá adentro, del abogado de Fabiola, el golpeador de mujeres, que estuvo detenido por extorsión, lindo abogado se consiguió Fabiola", gritó eufórico.

Además, estaba acompañado por dos mujeres que representaban a la diosa de la Justicia. A pesar de las acusaciones que recibió, no se quedó atrás. Antes de ingresar al juicio final, volvió a hablar sobre Fabiola.

Así fue la llegada de El Presto a Tribunales.

"Con Fabiola no tenemos ningún problema personal, pero cuando estaba terminantemente prohibido viajar, entre marzo y diciembre de 2020, viajó al menos seis veces usando como remises a la flota presidencial", apuntó el joven. Luego agregó: "Ustedes no podían, por qué ella sí? Por qué no hablamos de los gastos que nos cuesta Fabiola, no hay control alguno, es un pozo sin fondo de guita que se pierde".

Al llegar al juzgado, una periodista de C5N fue agredida por el acusado. "¿Te arrepentís de algún tipo de declaración respecto a las agresiones a Fabiola Yañez?", preguntó la periodista. Indignado, Prestofelippo le respondió: "¿A vos te parece agresión?".