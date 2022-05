Joel Rivas, mejor conocido como Perro Primo, e íntimo amigo de “El Noba” es uno de los fundadores de la “Cumbia 420”, el género musical que popularizó L-Gante con su “L-Gante RKT”, pero que en realidad nació en 2014 en el estudio de Joel y su hermano Kevin, popularmente conocido como DT Bilardo.

En diálogo con DiarioShow, Joel dijo: "'Cumbia 420' es cumbia y weed (marihuana). Mezcla reggaeton, trap y cumbia colombiana". La cara principal de este género es L-Gante, a quien DT Bilardo produce y lo descubrió unos años atrás.

.

En la entrevista, Perro Primo recordó: "El DT Bilardo le habrá cobrado uno o dos canciones, que se las pagaba la madre, y después un día me llama y me dice: 'Che ya no le voy a cobrar más a este pibe, escuchalo porque es muy bueno. Juntate, ayudalo y hagamos una crew de Cumbia 420'. Un día me fui a General Rodríguez, lo conocí, y a los 10 minutos teníamos un tema hecho. Él desde chiquito sabe grabarse y descargar pistas de internet. Era todo súper fácil, le mandábamos los temas al DT Bilardo desde su casa".

Por su parte, el amigo de El Noba, a quien también lo produce su hermano, tiene 2 millones de oyentes mensuales en la plataforma de streaming y en sus videos más exitosos acumula más de 30 millones de views.

El éxito de Perro Primo

Oriundos de Morón, Joel y Kevin estuvieron en contacto con la producción de canciones debido a que su padre desempeñó ese rol con numerosos artistas, como Los Sultanes y Sebastián Mendoza.

"Mi papá es el que arrancó todo. En el estudio de mi viejo aprendió DT Bilardo y después me arrastró a mí. Mi viejo es productor, pero más careta, recién ahora empezó a comprender todo esto (el RKT) porque vimos el fruto de tanto esfuerzo", detalló Perro Primo.

"Trato de que la fama 'no se me suba'. La gente nos dio todo. En el barrio donde yo vivo, en el Santa Laura, en Navidad, armé 100 cajas y las repartí en una camioneta. Ahora tengo ganas de hacer un evento solidario en la cancha de Morón, que vayan 6.000, 7.000 personas y que todos vayan con un alimento no perecedero. Trato de buscar la ayuda para la gente. El otro día sorteamos una moto y se la ganó un pibito re humilde de Caseros. Vino con la familia, estaban todos re emocionados. No hay que perder la humildad nunca", dijo el músico.

Perro Primo, el productor emblema de la Cumbia 420.

Los artistas van a lanzar un nuevo tema en conjunto y Perro Primo expresó: "Compramos un celular, pusimos un chip, y le pasamos a la gente un pedacito del tema nuevo, que se llama 'Blanco o negro'. Tengo como 4 mil mensajes. ¡La gente está loca! Siempre tratamos de hacer algo diferente, somos los que inventamos esto, no podemos hacer lo mismo que hacen los demás".

.

Perro Primo: de la pobreza a tener miles de dólares

“Esto es así, cuando pasás tantas necesidades de chico y después tenés la oportunidad de llegar a todo lo que no pudiste tener y… te vas a comprar todo. Ahora tengo una adicción a todo lo que no pude tener, ya sea desde un autito Hot Wheels a un BMW de 40 mil dólares”, se sinceró.

Perro Primo junto a L-Gante.

El artista tuvo carencia de muchas necesidades cuando era chico y ahora aprovecha para darse todos los gustos que quiere: "Todas las que te puedas imaginar. Ya sea de no tener una pieza donde dormir bien y dormir en un comedor, que no te abra la puerta tu vieja e ir a dormir a lo de un amigo, de no tener cigarros ni qué comer. Todo. Todavía no me compré la casa propia, pero ya va a llegar", concluyó.