Un gran gesto de solidaridad se conoció en las ultimas horas. Un colectivero de la provincia de Córdoba encontró en el vehículo una mochila con 100 mil pesos y un celular. Inició una campaña para hallar al dueño del bolso y descubrió que el bolso le pertenecía a un humilde trabajador de Santiago de Estero.

El protagonista de esta historia es Iván Avaca. Este hombre se desempeña como colectivero y mientas realizaba su recorrido habitual una pasajera le avisó que en uno de los asientos había una mochila, la cual se había olvidado un hombre que se bajó en San Carlos.

“El hombre se bajó apurado y se la olvidó. Una señora que también viajaba en el colectivo me la alcanzó y me la llevé a mi casa. La abrí para ver si tenía algo para contactarme con el dueño. Vi la plata, pero sinceramente no la conté. Lo que sí hice fue prender el celular”, reconoció el hombre en una nota con El Doce.

.

Avaca intentó contactar al dueño, pero no pudo. Unas horas después otro chofer preguntó en la empresa si había hallado una mochila. El hombre avisó que él la había guardado y estaba buscando al dueño.

Fue así como descubrió que el pasajero no vivía Córdoba, sino que había viajado a la provincia desde Santiago del Estero para trabajar en una cosecha de papas. El sujeto tuvo que volver a su pueblo para resolver unos asuntos familiares y fue allí cuando se olvidó sus pertenencias. “Un compañero conocía al encargado del pasajero, el hombre que trae a la gente a Córdoba a juntar papas. Cuando vi que buscaba la mochila le dije que yo la tenía y la vino a buscar”, destacó Avaca.

La historia tuvo un final feliz, el trabajador de Santiago del Estero pudo recuperar los 100 mil pesos y su celular, entre otras pertenencias. Luego de ello, se comunicó por teléfono con el colectivero y le agradeció por haber guardado su mochila y habérsela devuelto.

El colectivero Iván Avaca le devolvió a un pasajero su mochila que había perdido con sus 100 mil pesos y su celular (Imagen Facebook).

“Me siento orgulloso de tener un compañero y amigo como Iván Avaca. Contactamos al dueño y se le entregó la mochila. Estas son cosas que te alegran el día, no cambies nunca hermano, Dios te dará el doble”, contó en Facebook el usuario Cali Villega, compañero de trabajo de Iván.

Por último, hace algunas semanas un joven en el barrio de Temperley vio que a un jubilado, en sillas de ruedas, se le había caído una bolsa y fue corriendo a buscarlo para devolvérsela. Luego de se enteró que el anciano llevaba $70 mil para depositarios en el banco.