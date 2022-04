Este fin de semana largo es un momento ideal para salir con familia o con amigos, conocer lugares nuevos, disfrutar de rica comida y descansar un poco. Si estás buscando un sitio que cumpla con todas estas cuestiones, Saladillo ofrece una estadía única. Salí de la rutina y pégate una escapada a la naturaleza bonaerense.

No hay nada más lindo que visitar la hermosa Argentina. No podemos negar que gracias a la pandemia del Covid-19, aprendimos a vacacionar, disfrutar y valorar el turismo nacional. Para nuestra suerte, el territorio argentino es inmenso y lleno de sorpresas. No hace falta irse muy lejos de la ciudad para encontrar un sitio ideal para pasar un buen momento.

.

Saladillo fue uno de los primeros poblados que se asientan al sur del Río Salado, luego de que estos extensos territorios fueran librados de la presencia de pueblos originarios. Con 600 habitantes, la paz y armonía que reinan, lo transforma en el pueblo ideal para desvincularse del estrés que genera la rutina, y conectarse de manera muy especial con la naturaleza.

Esta localidad está ubicada a 185 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires por la Ruta Nacional 205. El viaje dura menos de tres horas y vale realmente la pena. El turismo en estos últimos años viene creciendo sostenidamente de la mano del desarrollo de obras e infraestructura que permiten que vayan visitantes todo el año.

Es un pueblo sumamente tranquilo.

¿Qué se puede hacer en Saladillo?

Situado al pie de las sierras y atravesado por el arroyo Saladillo, no posee solo actividades relacionadas con las tradiciones y costumbres campestres. En la actualidad, hay infraestructura turística que satisface todas las necesidades del visitante.

Por un lado, está la parte urbana de la localidad. Cerca del centro se pueden encontrar muchas plazas y parques que invitan a tomar un tranquilo paseo o hacer un pícnic con unos mates y masas artesanales. Si preferís estar en un lugar cerrado, hay muchos cafés y bares para reunirse con amigos. También están los restaurantes que poseen una carta muy variada que entremezcla los platos de autor y los clásicos argentinos.

Su parroquia es consideradas como una reliquia arquitectónica.

Este pueblo también tiene una gran parte histórica. Si querés conocer este sitio a profundidad, no debes dejar de visitar las viejas construcciones que contrastan entre las modernas. La Iglesia Parroquial es uno de los edificios que más cautiva. Fue inaugurada en 1927 y tiene siete altares de mármol blanco. Para finalizar esta parte del recorrido, el Museo de Saladillo es una parada obligatoria. Allí se encuentran elementos que pertenecieron a los pueblos originarios que pisaron esas tierras hace miles de años y restos fósiles de grandes mamíferos.

Para los amantes de las actividades al aire libre, la Laguna del Indio Muerto, ubicada a 5 kilómetros del centro, brinda la posibilidad de practicar navegación a vela, windsurf, kayak y remo. También se destaca la pesca, aunque muchos solo disfrutan del encantador y reparador paisaje.

Las caminatas por las pasarelas de la laguna son muy disfrutadas por los turistas.

Si preferís conocer la naturaleza de la zona, no te podés perder el Vivero Municipal Eduardo Holmberg. Este lugar fue inaugurado en 1910 y cuenta con una superficie de 210 hectáreas. En ellas se pueden distinguir más de 300 especies de plantas, de las cuales se destacan los forestales, ornamentales, frutales, aromáticas, trepadoras, entre otras.

Saladillo es un punto excelente para conocer esta Semana Santa. Este hermoso pueblo contiene todo lo que busca un turista: tranquilidad, buena comida, naturaleza, turismo y aventura.