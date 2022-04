El pasado viernes, Silvina Escudero reveló que participó de una plataforma en la que le pagan por generar un contenido más subido de tono, es decir, erótico. Al igual que Florencia Peña y Silvina Luna, la bailarina confirmó que empezó a vender sus producciones en Divas Play.

Hace poco la ex participande de Showmatch hizo una colaboración para un producto junto a Adabel Guerrero. Ya venía adelantando de este nuevo proyecto, pero esta vez contó todo con lujo de detalles.

Silvina Escudero es una de las famosas que es parte de Divas Play.

En una entrevista con Ángel de Brito para LAM, programa emitido por América, Escudero afirmó que la propuesta para esta participación le llegó desde una empresa de contenido erótico específicamente.

“Cada uno elige y hace la producción que quiere. Yo hago megaproducciones: tengo mi equipo de vestuarista, peinador, make up. Son lavando la camioneta, arriba de la moto, en la ducha”, dijo Silvina al principio de la nota.

Pero lo que llamó la atención a las angelitas fue que la influencer dijo que esta vez pasaron cosas que antes no con Adabel en el material que saldrá en los siguientes días. “Nos fuimos al pasto mal. Vino a casa, estuvimos acá, pero nos compenetramos y nos olvidamos”, expresó ella.

Con Adabel " nos fuimos al pasto mal", dijo Silvina.

No es la primera vez que Silvina se muestra hot en las redes sociales o en los medios de comunicación. De todas maneras, la periodista Andrea Taboada le preguntó qué significa "irse al pasto".

Ante la pregunta de la panelista, la hermana de Vanina dijo que "una cosa es una fotografía donde posás, se ve más cola, más lola... Pero otra cosa es cuando estás grabando un video y hay lenguas que transitan el cuerpo de la otra, tiradas de pelo... O sea, ya era un montón”.

¿Cómo empezó a trabajar para esta plataforma Silvina?

La realidad fue que la bailarina recibió la propuesta de ser parte de Divas Play por parte de su hermana. “Me lo propuso mi hermana porque la propuesta vino de una productora uruguaya y ella está allá laburando. Se lo propusieron a mi hermana para que lo haga yo y Vanina les respondió ‘olvidate, Silvina no lo va a hacer ni loca’. Y le re pifió”.

Silvina contó que tardó un mes en aceptar pero que no fue difícil. "Yo vivo en bolas, me encanta estar desnuda, y me pareció re bueno. Obviamente, depende el laburo que hagas y la entrega que pongas, es lo que vas a ganar”, aclaró la influencer.

Luego, el conductor del programa le preguntó a Silvina por su hermana, ya que "Vanina fue tu representante en esto. ¿No les ofrecieron hacer juntas?", preguntó Ángel.

A lo que Silvina dijo que una vez que ya estaba dentro de la plataforma, le consultó a su Vanina pero ella dijo que no. De todas maneras, la participante de Divas Play expresó que "estaría buenísimo" hacer este tipo de contenido entre hermanas.