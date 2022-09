Agostina Gil Farina y Leandro Chavarría son una pareja de argentinos que cumplieron el sueño de tantos: dejarlo todo e irse a vivir a Europa, en búsqueda de un rotundo cambio de vida, sobre todo en el día a día.

Y así lo hicieron. Esta pareja, oriunda de La Plata, tenía trabajos estables: Agostina se desempeñaba en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, mientras que Leandro tenía un cargo en el ministerio de Justicia. Sin embargo, en sus tiempos libres mostraban sus pasiones: ella ayudaba en diversas obras de teatro, mientras que él daba clases de canto.

Ambos viajaron a Italia.

Fue esta una de las principales motivaciones para poder emprender esta travesía a Italia. “Queríamos tener una seguridad a fin de mes, pero nos cansamos de hacer miles de trabajos y de no vivir de lo que realmente queríamos”, detallaron a La Nación.

También, en 2020 con la llegada de la pandemia sufrieron un duro revés: “Nos mató económicamente como artistas y se cancelaron muchas oportunidades de crecimiento. Tuvimos una mezcla de emociones, de pensar, sumado al aburrimiento”.

Este fue el empujón final para tomar la decisión de vender su casa en La Plata y, si bien tenían la idea de mudarse a Capital Federal, decidieron emprender su viaje, en febrero de 2021, a Italia, más precisamente a Cropalati, donde vivirían hasta terminar los trámites correspondientes de la ciudadanía italiana.

“Cuando llegamos encontramos trabajo de cantantes, salimos a tocar y armamos shows. Nos sirvió para no sufrir tanto la diferencia en las tradiciones que tenemos, nos recibieron excelentemente bien y nos quieren como a un país hermano. Aman a todos los argentinos y, entre los menos de 1000 habitantes que hay, la mayoría también tiene familiares allá. Realmente nos hacen sentir como en nuestra casa”, relataron sobre su estadía allá.

El “enamoramiento” con los habitantes de Cropalati

Lejos de quedarse quietos, su llegada a este pequeño pueblo de Italia estuvo acompañada de varias actividades que les permitieron consolidarse en suelo europeo. “Cuando llegamos nos armamos una especie de emprendimiento. Hacíamos shows de canto y baile en diversos lugares, empezamos toda la temporada de verano y nos fue muy bien”, agregaron.

Según recalcaron, con lo que recaudan en una noche pueden pagar hasta un mes de alquiler. “En la Argentina era casi imposible”, afirmaron, al tiempo que aclararon que también cuentan con un trabajo remoto como Agentes oficiales de Disney/Universal. “Vimos que acá, presentándonos diez veces, en poco tiempo teníamos la posibilidad de estar muy tranquilos económicamente”, comentaron en comparación a Argentina.

Agostina y Leandro.

“Venimos de un país en el que la economía no es estable. Todavía nos cuesta ir al supermercado y no mirar los precios, o adaptarnos a que las cosas acá no aumentan, que la nafta bajó… todo eso era impensado para nosotros”, recalcaron.

El insólito reemplazo que le encontraron al bidet en Italia

Meses atrás, esta pareja se volvió viral en las redes sociales al contar el insólito reemplazo que le encontraron al bidet, algo que en Italia -y en otros varios países del mundo- no se encuentra.

“¿Estás pensando en emigrar o viajar a Estados Unidos, Europa o cualquier país de Oceanía? ¿Te preocupa que en tu destino puedas no encontrarte con tu mejor amigo? Dile adiós a todos esos fantasmas que te atormentan: llegó el bidet portátil. Presiona y ya”, explica el video con el que se hicieron viral.