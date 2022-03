La agencia Les Amis Viajes fue suspendida por el Ministerio de Turismo de la Nación de forma provisoria por 40 denuncias por incumplimientos y "estafas millonarias", a partir de "servicios no prestados y dinero no devuelto" por la compañía.

Las estafas, a la orden del día y en distintos ámbitos, como el de las redes sociales, pero en este caso se produjo con una empresa de viajes con una muy extensa trayectoria de 40 años ofreciendo servicios.

A la empresa se le abrió un sumario por "incumplimiento deliberado" de lo estipulado en la Resolución 498/20 , que hacía referencia a las devoluciones y reprogramaciones debido a la pandemia de Covid-19, según informó el Ministerio de Turismo a Clarín.

En ese sentido, debido a la no respuesta de la empresa, "todo parece indicar que el expediente llevará a la baja definitiva de la empresa", resaltaron al respecto.

Esta decisión de suspender a la empresa fue tomada también por Aviabue, la asociación que nuclea a las empresa de viajes y turismo de la ciudad de Buenos Aires.

La mayoría de las denuncias son por "no prestación de servicios contratados y no devolución del dinero de viajes suspendidos", lo cual quiere decir que la empresa no ofreció reprogramar los viajes suspendidos por la pandemia, ni el reintegro del dinero invertido por sus clíentes tras las suspensiones.

Frente al inconveniente generado por la situación de pandemia, por viajes suspendidos durante 2020 que habían sido contratados en 2019, la empresa jamás dio respuestas.

No solo eso, sino que, además, dejó de atender a sus clientes y nunca se presentó para ofrecer soluciones los damnificados, que sumarían más de 55, por un monto de más de 120.000 dólares.

Les Amis Viajes cerró todas sus oficinas y dejó de dar atención a sus clientes, aunque seguía ofreciendo viajes en sus redes sociales, por lo que su página fue suspendida por el Ministerio de Turismo.