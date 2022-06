Mientras la Justicia avanza en la causa que investiga el ataque a golpes del que fue víctima Tiziano Gravier, el hijo de la modelo Valeria Mazza, a la salida de un boliche rosarino, este miércoles el joven de 20 años volvió a ser operado por una pequeña fisura que fue encontrada en otro lugar en el frente de la boca, luego de la cirugía de mandíbula a la ya había sido sometido hace una semana.

Al joven se le realizó la cirugía en el Hospital Universitario Austral de la localidad de Pilar, en el Gran Buenos Aires, donde ya había sido operado anteriormente el miércoles pasado.

¿Qué dice el parte médico?

Tras la operación, el Hospital Austral dio un parte médico: “El paciente Tiziano Graviar asistió el lunes 13 de junio a un control clínico posoperatorio. Allí se detectó una fisura de alveolo dentario (espacio del hueso donde se ubica el diente) de la mandíbula inferior derecha. Hoy se realizó una revisión de los dispositivos de fijación maxilar, inmovilización y anclaje de la pieza dentaria y del sector óseo comprometido”.

Además, el documento firmado por los doctores Juan Martín Chavanne y Fernando Iudica señala: “El procedimiento se realizó vía intraoral. Comenzó a las 13.30 y finalizó a las 14.30. También se realizó una remoción de los puntos no reabsorbidos de la operación previa. El paciente continuará el tratamiento con analgesia, antibióticos y antiinflamatorios. El procedimiento es ambulatorio y será dado de alta en el transcurso del día si la evolución es favorable”.

El parte médico tras la segunda operación a la que fue sometido.

“Le dolía un poco el mentón, le hicieron una radiografía panorámica y ahí se ve una fisura en forma de V que sale del diente delantero. Y ahí se decidió poner una placa de titanio”, contó el papá del chico golpeado en una entrevista telefónica con "A la Barbarossa".

En esa línea, explicó que el joven está enfocado en su recuperación y debió dejar algunos de sus proyectos de lado, que luego retomará.

“Él representa a Argentina en el equipo de ski, viajaba a Francia. Retomará el campeonato cuando pueda. También está en la universidad, sigue las clases por Zoom... Tiene que volver a dar finales, a entrenar, a competir. El campeonato sudamericano empieza en agosto. Veremos si llega”, expresó.

Qué dijo Tiziano Gravier sobre el ataque

Tiziano Gravier, rompió el silencio y habló de su estado anímico, y de lo que espera de parte de la Justicia. “Hoy estoy angustiado, un poco triste. Me cuesta concentrarme y pienso mucho en lo que pasó. En un país civilizado, romperle la mandíbula a alguien está mal, no importa quién sea", expresó el joven a través de una serie de mensajes que intercambió con la revista "Hola".

No obstante, respecto a la respuesta que espera tener de parte de la Justicia, Gravier sostuvo que en todos los casos, "debería actuar con la misma rapidez y eficiencia siempre".

"Mi mensaje es que quiero que se cumpla la ley para que quede claro que estas cosas no pueden seguir pasando y que cualquiera que cometa un delito debe asumir las consecuencias. No importa quién sea, porque hoy me tocó a mí, pero tengo claro que no soy el primero que sufre este tipo de ataques y Tiziano podría haber sido cualquiera. O sea, Tiziano somos todos”, sentenció.