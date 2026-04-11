Agostina Páez contó en un video cómo fue estar detenida en Brasil y reavivó el debate sobre el caso

Tras más de un mes del episodio en el cual Agostina Páez fue detenida en Brasil por un presunto caso de injuria por racismo, la abogada argentina publicó un video en el cual contó cómo atravesó la situación tras lo ocurrido en el bar de Río de Janeiro.

Páez decidió "contar su verdad" sobre la privación de libertad que tuvo en aquel país, pero su testimonio generó un fuerte revuelo en redes sociales y reactivó el debate sobre el caso. En Brasil existe una legislación en materia de discriminación que es estricta y suele aplicarse con firmeza en este tipo de situaciones.

En el material que difundió en sus redes sociales, la abogada relató con crudeza cómo fueron sus días detenida y el impacto que tuvo la experiencia en su vida personal. De hecho, sostuvo que atravesó momentos de angustia, miedo e incertidumbre constante, en un contexto completamente desconocido y lejos de su entorno habitual.

Páez hizo hincapié en el desgaste emocional que le provocó el encierro, sumado a la exposición pública del caso, que se viralizó rápidamente y generó un fuerte juicio social en su contra. Además, señaló que el proceso judicial en Brasil le resultó abrumador por las diferencias culturales y legales, lo que intensificó su sensación de vulnerabilidad durante todo el proceso.

Un gesto que la llevó a la prisión

El episodio que derivó en su detención ocurrió en un bar de Río de Janeiro, donde fue filmada mientras realizaba gestos racistas hacia trabajadores del lugar, una conducta que en Brasil está tipificada como delito bajo la figura de injuria racial.

El asunto es que las imágenes se viralizaron en horas y provocaron la rápida intervención de las autoridades, que avanzaron con su detención preventiva.

A partir de ese momento, Páez quedó a disposición de la Justicia brasileña y se le impusieron una serie de restricciones, entre ellas la retención de su pasaporte y la prohibición de salir del país, ya que este tipo de delitos contempla penas severas en Brasil, lo que agravó su situación desde el inicio de la causa.



