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Viernes, 17 de abril de 2026

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URGENTE

Alerta a corto plazo por tormentas fuertes en Buenos Aires

Este nivel de advertencia indica fenómenos detectados en tiempo real que pueden presentar rápida evolución, con precipitaciones abundantes y posibles eventos severos.

MBurczynsky

Luego de varios días con condiciones climáticas inestables, un nuevo fenómeno meteorológico encendió las alertas en distintas regiones del país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires

En las últimas horas, el Servicio Meteorológico Nacional estableció  avisos a muy corto plazo por tormentas fuertes que podrían impactar con intensidad en varias localidades bonaerenses.

&nbsp;Tormentas intensas avanzan sobre distintas zonas con lluvias fuertes y posible granizo.&nbsp;
 Tormentas intensas avanzan sobre distintas zonas con lluvias fuertes y posible granizo. 

Tormentas intensas y posible granizo: alerta a corto plazo en Buenos Aires 

De acuerdo a la información del SMN, el área más comprometida se encuentra en la provincia de Buenos Aires, donde radares detectaron sistemas de tormentas con lluvias intensas

Entre los distritos alcanzados se encuentran Bolívar, Carlos Casares, Daireaux, Hipólito Yrigoyen, Olavarría, Pehuajó y Trenque Lauquen. En estos casos, el aviso tiene una validez aproximada de dos horas desde su emisión.

Minutos más tarde, se actualizó la situación con un nuevo informe que incluyó la posibilidad de caída ocasional de granizo. Esta advertencia abarca zonas como Daireaux, General La Madrid, Laprida y Olavarría, con una duración estimada de una hora. 

&nbsp;Las áreas bajo advertencia muestran el avance de tormentas detectadas por radar.&nbsp;
 Las áreas bajo advertencia muestran el avance de tormentas detectadas por radar. 

Este tipo de avisos, conocidos como alertas a corto plazo, se emiten cuando las tormentas son detectadas mediante radares meteorológicos y pueden desarrollarse con gran intensidad en poco tiempo

Frente a este escenario, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente en áreas donde se esperan precipitaciones intensas y actividad eléctrica. 

La combinación de lluvias abundantes, ráfagas y posible granizo puede generar complicaciones en la circulación y anegamientos temporarios.  Por eso, la información se actualiza constantemente y requiere atención inmediata.

&nbsp;El sistema de tormentas avanza con intensidad y afecta a varias localidades bonaerenses.&nbsp;
 El sistema de tormentas avanza con intensidad y afecta a varias localidades bonaerenses. 

En paralelo, también se registraron condiciones similares en sectores de la provincia de Córdoba, lo que demuestra la extensión del sistema de inestabilidad en la región central del país. 

Por ello, el monitoreo permanente de la situación resulta clave, ya que estos eventos pueden cambiar rápidamente de intensidad o desplazarse hacia otras zonas. Además, se insiste en seguir los canales oficiales y evitar exponerse innecesariamente a condiciones adversas.

&nbsp;Advertencia vigente en Córdoba por tormentas intensas con lluvias fuertes y posible caída de granizo.&nbsp;
 Advertencia vigente en Córdoba por tormentas intensas con lluvias fuertes y posible caída de granizo. 

Lista de consejos 

  • Permanecer en lugares cerrados y seguros
  • Evitar circular por calles inundadas
  • Desconectar electrodomésticos ante posibles filtraciones de agua
  • No permanecer cerca de ríos, lagunas o piletas
  • Buscar refugio inmediato si se está al aire libre
  • Evitar el uso de artefactos eléctricos

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