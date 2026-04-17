Urgente: hay alerta meteorológica amarilla por tormentas y fuertes vientos en dos provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este viernes 17 de abril alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes que afectarán al menos a dos provincias.

El SMN confirmó en las últimas horas que rige una alerta amarilla por tormentas que afecta en la zona este de la provincia de Mendoza y en el área central de la provincia de San Juan.

Hay alertas amarilla por tormentas y fuertes vientos en varias zonas de la región de Cuyo (Imagen captura).

"El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, pudiendo superarse en forma local", indicó.

A su vez, confirmaron que rige una alerta amarilla en esas provincias por fuertes ráfagas de vientos. En ese sentido, confirmaron que en esas áreas se podrían superar los 60 kilómetros por hora.

Ante esto, el organismo realizó una serie de recomendaciones como evitar salir, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, alejarse de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua a la vivienda.

Clima en el AMBA

Por último, este viernes se espera una jornada con el cielo algo a parcialmente nublado y el ambiente templado a agradable en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La temperatura mínima será de 19 grados y la máxima alcanzará los 26°C.