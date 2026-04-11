Alerta amarilla por fuertes tormentas para las próximas horas: ¿Qué regiones están contempladas?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y tormentas de variada intensidad para algunas regiones de nuestro país que tendrán lugar este sábado.

Este fenómeno climático estará acompañado principalmente por abundantes precipitaciones, en tanto que se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas.

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El ente meteorológico estatal anunció que la alerta amarilla abarcará a las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones, Córdoba y San Luis.

En tanto, se estiman valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, aunque en San Luis los valores serían menores, con registros estimados entre 15 y 30 mm. Las marcas más elevadas se esperan sobre el extremo noreste del país.

¿Cuándo rige la alerta en cada provincia?

Por otra parte, el organismo meteorológico informó acerca del horario en que la alerta recaerá sobre cada provincia:

San Luis : mañana y tarde.

: mañana y tarde. Córdoba : mañana, tarde y noche.

: mañana, tarde y noche. Corrientes : tarde y noche.

: tarde y noche. Misiones : tarde y noche.

: tarde y noche. Formosa : noche.

: noche. Chaco: noche.

Recomendaciones del SMN:

Finalmente, el Servicio Meteorológico Nacional dejó una serie de consejos para tener en cuenta frente a una situación de alerta amarilla: