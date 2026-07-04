ANSES confirmó aumento y bono en julio: quiénes cobran primero, según el calendario de pagos
A partir de julio, los jubilados y pensionados recibirán un ajuste en sus haberes y, en algunos casos, se les sumará el bono de $70.000.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en julio los jubilados y pensionados percibirán un nuevo aumento en sus haberes, en línea con la fórmula de movilidad vigente. Además, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un refuerzo adicional de $70.000, lo que impactará directamente en el monto total a cobrar.
En este contexto, el organismo también dio a conocer el cronograma de pagos correspondiente al séptimo mes del año. Como es habitual, las fechas están organizadas según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario, con el objetivo de garantizar un esquema ordenado y escalonado.
Atención, jubilados: ¿Quiénes serán los primeros en cobrar sus haberes de julio?
ANSES ya oficializó el calendario completo en su sitio web e indicó que los pagos comenzarán el miércoles 8 de julio. En las primeras jornadas cobrarán los jubilados que perciben la mínima y los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).
En el caso de los jubilados de la mínima, el esquema sería el siguiente:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- Fin de semana largo: del 9 al 12 de julio
- DNI terminados en 2: 13 de julio
- DNI terminados en 3: 14 de julio
- DNI terminados en 4: 15 de julio
- DNI terminados en 5: 16 de julio
- DNI terminados en 6: 17 de julio
- DNI terminados en 7: 20 de julio
- DNI terminados en 8: 21 de julio
- DNI terminados en 9: 22 de julio
Para los titulares de PNC, el cronograma quedaría de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 8 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio
Por otro lado, los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima cobrarán más adelante, sin interrupciones por feriados:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
¿Cuáles son los montos estimados para las jubilaciones y pensiones en julio?
Con el aumento confirmado del 2,15%, los haberes quedan actualizados de la siguiente manera:
- Jubilaciones mínimas: haber básico de $411.989, con un total de $481.989 incluyendo el bono.
- Jubilaciones máximas: alcanzarán un monto de $2.772.298,06.
- PNC por invalidez y vejez: haber básico de $288.392,53, con un total de $358.392 con el bono.
- PUAM: haber básico de $329.591, con un total de $399.429 incluyendo el refuerzo.