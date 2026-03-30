ANSES: los nuevos montos de las Pensiones No Contributivas en abril tras el ajuste

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el esquema de pagos para las Pensiones No Contributivas (PNC) correspondiente a abril de 2026.

Bajo el nuevo régimen de actualización mensual por inflación, los beneficiarios percibirán un aumento del 2,9% (basado en el IPC de febrero), lo que modifica directamente el haber básico de miles de pensionados por invalidez, vejez y madres de siete hijos.

Este ajuste no llega solo, ya que el Gobierno acredita el bono extraordinario de $70.000. Funciona como un "complemento" que se suma de forma completa a quienes perciben la escala más baja, pero se ajusta proporcionalmente para garantizar que todos los titulares de PNC alcancen un nuevo "techo" definido por el organismo.

Escalas oficiales: ¿Cómo quedan los montos de las PNC en abril?





Tras la aplicación del decreto de movilidad, los valores que la ANSES depositará en las cuentas bancarias son los siguientes:

Pensión por Invalidez y Vejez: el haber básico sube a $266.223,52 . Al sumarse el bono completo de $70.000, el monto total a percibir será de $336.223,52 .

Madres de 7 Hijos: esta categoría percibe un haber equivalente a una jubilación mínima completa. En abril, el monto escala a $380.319,31 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el ingreso se ajusta al 80% del haber mínimo, manteniendo también el derecho al refuerzo económico proporcional.

Calendario de acreditación para abril de 2026





El cronograma de las PNC suele concentrarse en la primera mitad del mes. Las fechas según el último número del documento son:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de abril.

Los nuevos montos de las Pensiones No Contributivas de la ANSES en abril.

Claves para evitar la suspensión del beneficio de la ANSES





La ANSES recordó que, para mantener la vigencia del cobro, los titulares deben cumplir con ciertos controles administrativos. El más importante es no superar los topes de ingresos del grupo familiar.

Esto significa que si el beneficiario o su cónyuge comienzan a percibir una jubilación contributiva o un salario registrado que exceda los límites, la PNC podría ser dada de baja automáticamente.

Además, para quienes perciben la pensión por invalidez, es vital mantener actualizado el Certificado Médico Oficial (CMO) y los datos de contacto en la plataforma Mi ANSES.

Se debe a que el organismo realiza cruces de información mensuales para verificar que se mantengan las condiciones que dieron origen a la prestación.