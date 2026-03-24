ANSES paga casi $480.000 por única vez: quiénes lo cobran en abril y qué trámite hay que hacer

Entre los beneficios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), existen las Asignaciones de Pago Único (APU). A diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o las jubilaciones, este monto se deposita una sola vez tras un evento familiar específico.

Para abril de 2026, el pago por Adopción se posiciona como uno de los más altos del sistema, alcanzando los $476.268. Más información en anses.gob.ar.

Este programa busca acompañar económicamente a las familias que obtuvieron una sentencia judicial firme de adopción, ayudando a solventar los gastos iniciales que conlleva la integración de un nuevo integrante al hogar.

¿Quiénes pueden cobrar los $476.268 en la ANSES?





El cobro de esta asignación no es exclusivo para un solo sector, sino que abarca a diversos grupos de trabajadores y beneficiarios, siempre que se encuentren dentro de los límites de ingresos permitidos:

Trabajadores en relación de dependencia (SUAF).

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo .

Personas que cobran el Seguro de Desempleo .

Trabajadores temporarios y de temporada .

Titulares de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Para acceder, el Ingreso del Grupo Familiar (IGF) no debe superar los topes máximos vigentes al momento del hecho. Además, la sentencia de adopción debe estar debidamente inscripta en el Registro Civil.

Requisitos y documentación: ¿Cómo se gestiona el beneficio?





El trámite se puede realizar de manera presencial en una oficina de ANSES (con turno previo) o a través de la plataforma virtual del organismo. Los documentos indispensables son:

DNI de los padres y del niño/a. Partida de nacimiento con la anotación de la adopción. Sentencia judicial firme de adopción.

ANSES paga casi $480.000 por única vez.

Las familias tienen un margen dedesde la fecha de la sentencia para reclamar el pago. Si se pasa ese tiempo, el derecho a cobrar el beneficio prescribe.

¿Cuándo se acredita el dinero del beneficio?





Al tratarse de una asignación de pago único, la ANSES divide las liquidaciones en dos quincenas. Para abril de 2026, quienes presenten la documentación en estos días verán el depósito reflejado en su cuenta bancaria según el calendario oficial de "Asignaciones de Pago Único", que suele comenzar a partir de la segunda semana del mes para todas las terminaciones de documento.

Este monto de $476.268 funciona como un respaldo fundamental para consolidar el proyecto familiar, en un mes donde los gastos del hogar suelen ajustarse tras el inicio del ciclo lectivo.