AUH y Tarjeta Alimentar: ¿Cuánto se cobra en total tras el feriado y qué montos llegan en abril?

El calendario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) sufrió una pausa y alteró los cobros de los beneficiarios, incluyendo a quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Se debe al día no laborable de este lunes 23 y al feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia del martes 24 de marzo. Por eso, la expectativa está puesta en el miércoles 25, día en que se normalizan las liquidaciones.

La mayoría de los titulares de la AUH ya percibieron sus haberes de marzo antes del fin de semana largo. No obstante, quienes aún lo tienen pendiente lo verán reflejado apenas reabra la actividad bancaria a mitad de semana.

Tarjeta Alimentar: los montos confirmados para abril





La Prestación Alimentar, más conocida como Tarjeta Alimentar, sigue siendo el refuerzo más consultado por las familias con hijos de hasta 14 años.

Este beneficio se deposita de forma automática en la misma cuenta y fecha en la que se percibe la asignación, y los montos actuales se mantienen firmes:

Familias con un hijo : $52.250.

Familias con dos hijos : $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

Este ingreso, sumado al haber de la AUH (que tras el último aumento por movilidad quedó en un neto de bolsillo cercano a los $109.332 por cada hijo, con la retención del 20%), conforma el paquete de asistencia principal para el sector.

AUH y Tarjeta Alimentar: ¿Cuánto se cobra en total?

¿Cómo impacta el aumento por inflación en las asignaciones?





Las asignaciones familiares (SUAF) y universales recibirán el ajuste del 2,9% por inflación en abril. Este incremento, basado en el IPC de febrero, se aplicará sobre el valor bruto de la prestación.

Para una familia tipo con dos hijos que percibe la AUH y la Prestación Alimentar, el total de recursos que depositará la ANSES en abril será de $300.600.

Trámites y presentación de la Libreta AUH





Completar el trámite de la Libreta AUH es el único camino para cobrar el 20% que el organismo retiene mes a mes y para asegurar la continuidad del beneficio durante todo el 2026.

Si bien el trámite puede hacerse de forma presencial con turno, la recomendación es utilizar la plataforma "Mi ANSES" para subir el formulario digitalizado, evitando las esperas en las dependencias oficiales.