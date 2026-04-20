ANSES paga hasta $357.800 por desempleo: quiénes pueden acceder a la prestación

La ANSES confirmó que durante abril continuará el pago de la prestación por desempleo, una asistencia económica destinada a personas que perdieron su trabajo en relación de dependencia y necesitan un ingreso mientras buscan reinsertarse en el mercado laboral.

Este beneficio está dirigido a trabajadores que fueron despedidos sin causa, ya sea por finalización de contrato o por situaciones externas a su voluntad. El objetivo es garantizar un respaldo económico temporal y el acceso a cobertura básica.

Quiénes pueden acceder a la prestación por desempleo

Podrán solicitar el seguro por desempleo quienes hayan trabajado en relación de dependencia y cuenten con al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años previos al despido o finalización del vínculo laboral.

En el caso de trabajadores eventuales o de temporada, también podrán acceder si cumplieron menos de 12 meses de trabajo en los últimos 3 años y, al menos, 90 días trabajados en el último año antes de quedarse sin empleo.

Cuánto se cobra por desempleo en abril 2026





El monto de la prestación se calcula en base al salario previo del trabajador. Los beneficiarios perciben el 75 % del mejor sueldo cobrado en los últimos seis meses.

Actualmente, los valores se ubican entre:

Monto mínimo: $178.900 (equivalente al 50 % del Salario Mínimo, Vital y Móvil)

$178.900 (equivalente al 50 % del Salario Mínimo, Vital y Móvil) Monto máximo: $357.800 (equivalente al 100 % del mismo indicador)





Además del ingreso mensual, quienes acceden al beneficio cuentan con cobertura de obra social, asignaciones familiares y el período se computa como aporte para la jubilación.

Se prevé que el Salario Mínimo, Vital y Móvil continúe en aumento en los próximos meses, por lo que también se actualizarán los montos de esta prestación.

Cómo tramitar la prestación por desempleo

El trámite puede realizarse de manera presencial o virtual:

Presencial:

Los interesados deben solicitar turno y presentarse en una oficina de ANSES con la siguiente documentación:

DNI

Telegrama de despido o comprobante de finalización laboral

Últimos recibos de sueldo

Formulario correspondiente completo

Online:

También puede gestionarse a través de la plataforma Mi ANSES con número de CUIL y Clave de Seguridad Social. Allí se debe ingresar a la sección de Atención Virtual, seleccionar "Prestación por Desempleo", completar la declaración jurada y adjuntar la documentación requerida.