ANSES retoma los pagos por DNI: ¿Qué jubilados cobran hoy, miércoles 25 de marzo?

Después de la pausa por el día no laborable del lunes 23 y el feriado del 24 de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) normaliza su cronograma de pagos para jubilados y pensionados.

Este miércoles 25 es el turno de los beneficiarios que perciben haberes superiores a la mínima. Deben cobrar el aumento por movilidad, además de un bono proporcional en caso de que corresponda.

Jubilados de la ANSES: ¿Quiénes cobran su haber hoy, miércoles 25 de marzo?





Según el calendario oficial, hoy reciben sus depósitos los jubilados con haberes superiores a la mínima que tengan:

DNI terminados en 2 y 3.

Al tratarse del primer día hábil tras el fin de semana largo, se recomienda utilizar los cajeros automáticos o el pago con tarjeta de débito en comercios para evitar las probables filas en las sucursales bancarias.

Cronograma de marzo para jubilados: ¿Cómo se dividen las fechas?

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.





Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.





Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo .

. DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.





Anticipo para jubilados: ¿Cuánto se cobra en abril con el aumento?





Mientras se completa el esquema de marzo, los beneficiarios ya pueden consultar los montos que regirán a partir del próximo mes.

Con el ajuste por inflación del 2,9% ya confirmado y la continuidad del bono de $70.000, el nuevo piso de ingresos garantizado para los jubilados de la mínima será de $450.319,30.

Para quienes cobran por encima, el aumento del 2,9% se aplica sobre el haber básico, mientras que el bono se pagará de forma proporcional hasta alcanzar el tope mencionado.

Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este miércoles 25 de marzo.

Calendario anticipado: las fechas clave de abril





Para ir organizando la economía del hogar, es fundamental agendar cuándo comienza el nuevo cronograma de pagos: