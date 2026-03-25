ANSES retoma los pagos por DNI: ¿Qué jubilados cobran hoy, miércoles 25 de marzo?
Con la reapertura de los bancos, la ANSES reanuda el esquema de pagos de marzo para los haberes más altos.
Después de la pausa por el día no laborable del lunes 23 y el feriado del 24 de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) normaliza su cronograma de pagos para jubilados y pensionados.
Este miércoles 25 es el turno de los beneficiarios que perciben haberes superiores a la mínima. Deben cobrar el aumento por movilidad, además de un bono proporcional en caso de que corresponda.
Jubilados de la ANSES: ¿Quiénes cobran su haber hoy, miércoles 25 de marzo?
Según el calendario oficial, hoy reciben sus depósitos los jubilados con haberes superiores a la mínima que tengan:
DNI terminados en 2 y 3.
Al tratarse del primer día hábil tras el fin de semana largo, se recomienda utilizar los cajeros automáticos o el pago con tarjeta de débito en comercios para evitar las probables filas en las sucursales bancarias.
Cronograma de marzo para jubilados: ¿Cómo se dividen las fechas?
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.
- DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.
- DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.
- DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.
- DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.
- DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.
- DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.
- DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.
- DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.
- DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.
- DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.
- DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.
- DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.
- DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.
- DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.
Anticipo para jubilados: ¿Cuánto se cobra en abril con el aumento?
Mientras se completa el esquema de marzo, los beneficiarios ya pueden consultar los montos que regirán a partir del próximo mes.
Con el ajuste por inflación del 2,9% ya confirmado y la continuidad del bono de $70.000, el nuevo piso de ingresos garantizado para los jubilados de la mínima será de $450.319,30.
Para quienes cobran por encima, el aumento del 2,9% se aplica sobre el haber básico, mientras que el bono se pagará de forma proporcional hasta alcanzar el tope mencionado.
Calendario anticipado: las fechas clave de abril
Para ir organizando la economía del hogar, es fundamental agendar cuándo comienza el nuevo cronograma de pagos:
Pensiones No Contributivas (PNC): inician el viernes 10 de abril (DNI 0 y 1).
Jubilados de la mínima: también arrancan el viernes 10 de abril (DNI 0).
Haberes superiores: comenzarán a cobrar a partir del viernes 24 de abril.