Arranca el invierno y lanzan una alerta amarilla por nevadas y vientos en varias provincias

A escasas horas del ingreso a la estación del invierno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por nevadas y vientos para seis provincias de nuestro país, principalmente en zonas cordilleranas.

Agregado a esta situación, se prevén temperaturas bajas (pero sin lluvias significativas) durante este fin de semana y a lo largo de la primera semana de la nueva "temporada del frío".

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Para este sábado, el ente meteorológico anticipa una jornada fresca en CABA, con temperaturas de entre 4 y 15 grados. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, con un aumento de la nubosidad hacia las últimas horas del día.

En tanto, el domingo presentará condiciones similares, con marcas térmicas de entre 9 y 14 grados, el cielo estará mayormente nublado y habrá una probabilidad muy baja de precipitaciones durante la mañana, de entre 0 y 10 por ciento.

¿Qué pasará en los próximos días?

Por otra parte, la semana venidera comenzará con otra jornada fresca, con temperaturas de entre 8 y 13 grados, y se espera nubosidad variable y una baja probabilidad de lluvias a partir de la tarde.

El martes se prevén mínimas de 6 y máximas de 12 grados; el miércoles, de entre 5 y 11; el jueves, de entre 6 y 11; y el viernes, de entre 6 y 13 grados. De esta manera, la semana cerrará con una baja amplitud térmica.

Alerta amarilla en algunas regiones

En paralelo, seis provincias se encuentran bajo alerta amarilla por nevadas, vientos y la presencia del Zonda, especialmente en zonas cercanas a la Cordillera de los Andes.

Por nevadas, las jurisdicciones afectadas son las áreas cordilleranas de Neuquén, Río Negro y Chubut. "Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada", advirtieron desde el SMN. Además, rigen alertas por vientos en Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan y La Rioja.

Viento Zonda en el Cuyo

En Neuquén, Río Negro y Chubut, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades de entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. En las zonas de alta montaña de Mendoza, San Juan y La Rioja se esperan vientos del sector oeste con velocidades de entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h.

Por otra parte, la alerta por viento Zonda se mantiene para sectores de San Juan y Mendoza, donde se prevén velocidades de entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden superar los 65 km/h. Desde el organismo, alertaron: "Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones de muy baja humedad relativa".

¿Cómo se vendrá el invierno?

Según el pronóstico trimestral del organismo, el centro y el norte de Argentina tendrán un invierno más tibio que el habitual, con mayor probabilidad hacia el Noroeste Argentino (NOA), que abarca provincias como Jujuy, Salta y Tucumán.

Eso no significa que no haga frío: el pronóstico refleja el promedio del trimestre completo, no cada día por separado, ya que un día de julio puede ser polar aunque la tendencia general del mes apunte hacia arriba.

Se avecina la ola polar en nuestro país (imagen ilustrativa).

El organismo estatal aclaró que no descarta irrupciones de aire polar, especialmente al principio del invierno, que pueden bajar las temperaturas de forma marcada durante períodos cortos.

La Patagonia oriental y sur tendrá temperaturas dentro de los valores normales para la época, mientras que el sur del Litoral, este de Buenos Aires y oeste patagónico se ubican en una franja intermedia: normal o superior a lo normal.

Para seguir de cerca la probabilidad de que ocurran eventos de frío extremo puntuales, el SMN recomienda seguir el sistema de alertas diariamente.



