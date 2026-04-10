Asignaciones de ANSES: cuánto cobran en abril con el aumento y qué extras se suman

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó un nuevo aumento en la mayoría de sus prestaciones, en línea con la fórmula de movilidad vigente.

Entre los beneficios alcanzados por esta actualización se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las asignaciones familiares.

El incremento responde al ajuste mensual basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses previos. En este caso, el dato de inflación correspondiente a febrero determinó una suba del 2,9%, que impacta directamente en los ingresos que perciben los beneficiarios durante abril.

Cuáles son los montos actualizados para las asignaciones de la ANSES en abril

Según los valores informados por la ANSES, las asignaciones quedan establecidas de la siguiente manera:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $136.666 por hijo.

AUH por hijo con Discapacidad: $445.003.

Asignación Familiar por Hijo (primer rango): $68.341.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad (primer rango): $222.511.

Asignación por Embarazo: $136.666 (con un pago mensual de $109.332,80).

Estos montos corresponden a valores brutos, ya que en algunos casos se aplican retenciones o descuentos establecidos por la normativa vigente.

Las beneficiarias de las distintas asignaciones sociales recibirán un aumento del 2,9% en abril, al que se le suman otros extras que complementan el ingreso.

Asignaciones de la ANSES: qué extras siguen vigentes en abril

Además del monto base, los beneficiarios pueden acceder a ingresos complementarios que refuerzan el total percibido cada mes.

Uno de los principales adicionales es la Tarjeta Alimentar, que no se ajusta por movilidad y mantiene los siguientes valores:

Familias con 1 hijo: $52.250.

Familias con 2 hijos: $81.936.

Familias con 3 hijos o más: $108.062.





También continúa vigente el Complemento Leche del Plan 1000 Días, destinado a personas gestantes y a niños de hasta 3 años. En abril, este beneficio alcanza los $51.547 tras la actualización.

A su vez, se suma la Ayuda Escolar Anual, un pago único que se otorga al inicio del ciclo lectivo para familias con hijos en edad escolar. Su valor ronda los $85.000 por hijo, siempre que se presente la documentación requerida.

Calendario de pagos de abril 2026 para las asignaciones

ANSES confirmó además el cronograma de pagos, que se organiza según la terminación del DNI.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Asignación por Embarazo