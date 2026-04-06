Atención jubilados de la mínima: ¿Cuánto se cobra en abril y cuál es el calendario de pagos?

Con el inicio del calendario de pagos muy cerca, la preocupación de los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) gira en torno a los nuevos valores que rigen desde abril.

Debido a la fórmula de actualización mensual, los haberes de los jubilados y pensionados reciben un aumento del 2,9% -basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero-, lo que modifica el piso de ingresos.

Sin embargo, el dato central para los titulares de la mínima es la continuidad del bono extraordinario de $70.000. Esta combinación de incremento y refuerzo establece un nuevo monto garantizado que supera la barrera de los $450.000.

Jubilados de la ANSES: montos oficiales para abril de 2026





De acuerdo con las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el esquema de cobro para quienes perciben la mínima queda conformado de la siguiente manera:

Haber mínimo: $380.319,31.

Bono extraordinario: $70.000.

Monto total percibido: $450.319,31.

Es importante destacar que aquellos jubilados que perciben un haber superior a la mínima, pero inferior al tope de $450.319,31, recibirán un bono proporcional hasta alcanzar esa cifra.

Por su parte, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $374.255,45 (incluyendo el refuerzo), mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzan los $336.223,52.

Cronograma de acreditación: ¿Cuándo toca cobrar en abril?





El calendario de pagos para las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se activará el viernes 10 de abril y se extenderá durante las próximas dos semanas, siguiendo la terminación del documento:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Cuánto y cuándo cobran en abril los jubilados de la mínima?

Consulta anticipada y recomendaciones

Desde hoy mismo, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma "Mi ANSES" con su CUIL y Clave de la Seguridad Social para visualizar el recibo de haberes de forma anticipada.

Se recomienda verificar que los conceptos de ajuste y bono figuren correctamente antes del día asignado para el cobro. Asimismo, se recuerda que no es necesario retirar la totalidad del dinero en efectivo el mismo día de la acreditación.

Los fondos permanecen en la cuenta y se pueden utilizar mediante tarjeta de débito en cualquier comercio, lo que además permite acceder a diversos programas de reintegros vigentes durante abril.