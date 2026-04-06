AUH de ANSES: ¿Quiénes dejan de cobrar la asignación en abril de 2026?

Los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizan en abril de 2026, impulsado por la movilidad mensual que ajusta los haberes según la inflación de febrero.

Si bien el aumento es una noticia positiva para los beneficiarios, el cambio de mes también activa las revisiones de control de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

No todos los grupos familiares que percibieron la prestación en marzo tienen garantizada la continuidad en abril. Más información en anses.gob.ar.

Existen causas concretas, ligadas tanto a la situación laboral como al cumplimiento de trámites obligatorios, que pueden derivar en la interrupción del beneficio.

¿Quiénes no podrán cobrar la AUH en abril?





Existen cinco motivos principales por los cuales el sistema de la ANSES puede dar de baja o suspender la liquidación de la asignación:

Cambio en la situación laboral: si alguno de los progenitores comenzó a trabajar en relación de dependencia o se registró como monotributista (fuera de las categorías de Monotributo Social o personal de casas particulares), la AUH se interrumpe para dar paso a la Asignación Familiar por Hijo (SUAF). Superación de topes de ingresos: el grupo familiar no debe superar el límite de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Si los ingresos informales o registrados del hogar exceden este techo, el beneficio se cae automáticamente. Hijos que alcanzan la mayoría de edad: la prestación se abona hasta los 17 años inclusive. Al cumplir los 18, el sistema da de baja el pago de forma automática (excepto en casos de hijos con discapacidad, donde no hay límite de edad). Falta de residencia legal: para extranjeros, es requisito indispensable acreditar una residencia mínima de dos años en el país. El vencimiento de documentos o cambios en el estatus migratorio pueden bloquear el pago. Incumplimiento de la Libreta AUH: si bien la falta de presentación de la Libreta del año anterior no siempre implica la baja total inmediata, sí genera la retención del 20% acumulado y pone en riesgo la continuidad del beneficio si se adeudan controles de salud y escolaridad de periodos prolongados.

¿Quiénes dejan de cobrar la AUH en abril de 2026?

Montos confirmados para abril de 2026





Con el ajuste del 2,9%, las escalas de las asignaciones quedan configuradas de la siguiente manera:

AUH (monto general): $136.666. Cabe recordar que la ANSES liquida mensualmente el 80% ($109.332,80), mientras que el 20% restante se acumula para ser cobrado tras la presentación de la Libreta 2025.

AUH por Discapacidad: se ubica en $445.002.

Asignación por Embarazo (AUE): sigue el mismo valor general de $136.666.

Ayuda Escolar Anual: $57.379.

Asignación por Nacimiento: $79.659.

Requisitos vigentes para mantener el beneficio





Para asegurar la acreditación de la asignación este mes, el titular debe ser argentino (o residente con 2 años de antigüedad), tener a cargo a menores de 18 años solteros y encontrarse en situación de desempleo, trabajo informal, ser personal doméstico o monotributista social.

Se recomienda ingresar a "Mi ANSES" para verificar que los datos personales y los vínculos familiares estén correctamente acreditados, evitando así sorpresas en la fecha de cobro que inicia, para los DNI terminados en 0, el próximo viernes 10 de abril.