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Lunes, 27 de abril de 2026

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Aviso para jubilados de ANSES: ¿Quiénes cobran su haber hoy, lunes 27 de abril?

El calendario de pagos entra en su etapa final. El detalle de los beneficiarios que perciben sus haberes en el inicio de la semana, los montos con el bono proporcional y qué documentos deben asistir a cobrar.

Lucía Reppin

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma el cronograma de pagos este lunes 27 de abril, tras el descanso del fin de semana.

Se recuerda que el organismo ya empezó la liquidación para el segundo grupo de beneficiarios: aquellos jubilados cuyos haberes superan el monto de la mínima.

Este segmento del calendario se organiza de manera agrupada, procesando dos terminaciones de documento por día para agilizar la atención en las entidades bancarias y evitar largas esperas.

Confirmado: ¿A quiénes les toca cobrar hoy, lunes 27 de abril?

Según el cronograma oficial, este lunes 27 de abril perciben sus haberes los:

  • Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo: DNI terminados en 2 y 3.

Jubilados y pensionados en abril: el calendario de cobros

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Jubilados y pensionados que reciben haberes superiores a la mínima

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.

  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.

  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.

Este segmento del calendario se organiza de manera agrupada, procesando dos terminaciones de documento por día para agilizar la atención en las entidades bancarias y evitar largas esperas.Confirmado: ¿A quiénes les toca cobrar hoy, lunes 27 de abril?Según el cronograma oficial, este&nbsp;lunes 27 de abril perciben sus haberes los:googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});Jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo:&nbsp;DNI terminados en 2 y 3.Jubilados y pensionados en abril: el calendario de cobrosPensiones No Contributivas (PNC)DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril.Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimosDNI terminados en 0: viernes 10 de abril.DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.DNI terminados en 2: martes 14 de abril.DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.DNI terminados en 7: martes 21 de abril.DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.Jubilados y pensionados que reciben haberes superiores a la mínimaDNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril.DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril.DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril.DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril.DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril.&nbsp;Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este lunes 27 de abril.
 Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este lunes 27 de abril.

El bono de $70.000 y el tope de abril para los jubilados

Para los jubilados que cobran este lunes, es fundamental revisar el concepto de "Refuerzo previsional". Dado que este grupo percibe ingresos por encima de la mínima, el bono de $70.000 se liquida de forma proporcional.

Esto significa que se otorga un plus económico necesario para que el beneficiario alcance el "techo" de $450.319,31. Si el haber básico ya supera esa cifra, no se verá reflejado el bono extra en el recibo.

Por el contrario, si la jubilación es, por ejemplo, de $410.000, se encontrará un proporcional de aproximadamente $40.319 para completar el tope garantizado por el Gobierno.

Recomendaciones para el cobro

Se recuerda que no es obligatorio retirar la totalidad del efectivo el mismo día de cobro. Ante quienes prefieran asistir a la sucursal bancaria para cobrar por ventanilla, se recomienda verificar los horarios de atención de cada entidad y llevar el DNI físico.

Asimismo, ya se encuentra disponible en la plataforma Mi ANSES la consulta del recibo de haberes digital. Es aconsejable revisarlo antes de ir al banco para conocer con exactitud el monto que se encontrará disponible en la cuenta.

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