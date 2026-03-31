Buena noticia para jubilados: cómo impacta el nuevo aumento de abril en todos los haberes de ANSES

Abril de 2026 comienza con una buena noticia para los jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento en los haberes cumpliendo con el esquema de actualización mensual.

El incremento del 2,9% se aplica a todas las prestaciones. Esto significa que no solo sube la jubilación mínima, sino que también se desplazan las escalas para las jubilaciones medias y máximas, así como para las Pensiones No Contributivas (PNC).

El monto a cobrar se conoce con antelación y se acredita de forma automática sin necesidad de realizar trámites adicionales en el banco o la web. Además, el cuarto mes del año llega con el bono de refuerzo económico que complementa el ingreso.

Jubilados: así quedan los nuevos montos básicos de abril





Con el incremento del 2,9% ya aplicado, estas son las cifras oficiales que manejará la ANSES para las distintas categorías:

Jubilación mínima: sube a $380.319,31 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el nuevo valor base es de $304.255,44 .

Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): se sitúan en $266.223,52 .

Pensión Madre de 7 Hijos: equiparada a la mínima, alcanza los $380.319,31 .

Jubilación máxima: el techo del sistema se eleva hasta los $2.559.188,81.

Jubilados: cómo impacta el aumento de abril en los haberes de la ANSES.

¿Cómo verificar el aumento de forma segura?





Los jubilados pueden ingresar a la plataforma "Mi ANSES" con su Clave de la Seguridad Social para consultar el recibo de haberes anticipado.

En el desglose, el aumento del 2,9% debe aparecer bajo el concepto de "Movilidad". Verificar esto con tiempo permite tener la tranquilidad de que el cálculo es correcto y saber exactamente cuánto dinero estará disponible en el cajero el día asignado por el calendario de pagos.

Calendario de cobros para jubilados y pensionados





Se recuerda que los pagos con el aumento incluido comenzarán a acreditarse a partir del viernes 10 de abril para los documentos terminados en 0.

Este cronograma ordenado asegura que el flujo de fondos llegue de manera constante a todos los hogares, permitiendo que los jubilados aprovechen los beneficios y descuentos vigentes en comercios desde el primer momento en que tienen el dinero disponible.