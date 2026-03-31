Buena noticia para jubilados: cómo impacta el nuevo aumento de abril en todos los haberes de ANSES
El organismo previsional confirmó la actualización de las escalas para el cuarto mes del año. Con el ajuste del 2,9% basado en la movilidad mensual, los haberes básicos se desplazan hacia arriba y marcan nuevos pisos de cobro para jubilados, pensionados y beneficiarios de la PUAM.
Abril de 2026 comienza con una buena noticia para los jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el aumento en los haberes cumpliendo con el esquema de actualización mensual.
El incremento del 2,9% se aplica a todas las prestaciones. Esto significa que no solo sube la jubilación mínima, sino que también se desplazan las escalas para las jubilaciones medias y máximas, así como para las Pensiones No Contributivas (PNC).
El monto a cobrar se conoce con antelación y se acredita de forma automática sin necesidad de realizar trámites adicionales en el banco o la web. Además, el cuarto mes del año llega con el bono de refuerzo económico que complementa el ingreso.
Jubilados: así quedan los nuevos montos básicos de abril
Con el incremento del 2,9% ya aplicado, estas son las cifras oficiales que manejará la ANSES para las distintas categorías:
Jubilación mínima: sube a $380.319,31.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el nuevo valor base es de $304.255,44.
Pensiones No Contributivas (Invalidez y Vejez): se sitúan en $266.223,52.
Pensión Madre de 7 Hijos: equiparada a la mínima, alcanza los $380.319,31.
Jubilación máxima: el techo del sistema se eleva hasta los $2.559.188,81.
¿Cómo verificar el aumento de forma segura?
Los jubilados pueden ingresar a la plataforma "Mi ANSES" con su Clave de la Seguridad Social para consultar el recibo de haberes anticipado.
En el desglose, el aumento del 2,9% debe aparecer bajo el concepto de "Movilidad". Verificar esto con tiempo permite tener la tranquilidad de que el cálculo es correcto y saber exactamente cuánto dinero estará disponible en el cajero el día asignado por el calendario de pagos.
Calendario de cobros para jubilados y pensionados
Se recuerda que los pagos con el aumento incluido comenzarán a acreditarse a partir del viernes 10 de abril para los documentos terminados en 0.
Este cronograma ordenado asegura que el flujo de fondos llegue de manera constante a todos los hogares, permitiendo que los jubilados aprovechen los beneficios y descuentos vigentes en comercios desde el primer momento en que tienen el dinero disponible.