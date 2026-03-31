SUAF: los nuevos topes y montos confirmados por ANSES para las Asignaciones Familiares en abril

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el nuevo esquema de pagos para abril, aplicando un ajuste del 2,9% derivado del índice de movilidad.

Esta actualización no solo modifica los haberes mensuales de los trabajadores registrados y monotributistas que perciben el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), sino que también desplaza los topes máximos permitidos para integrar el sistema prestacional.

Para acceder al cobro, el organismo mantiene vigente la doble condición de exclusión: por un lado, la suma de los ingresos de todos los integrantes del grupo familiar (IGF) no debe superar el límite colectivo; por el otro, ningún integrante puede exceder el tope individual fijado por decreto.

Si alguno de estos parámetros se sobrepasa, el grupo familiar queda automáticamente fuera del beneficio. Más información en anses.gob.ar.

Escalas oficiales: ¿Cuánto se cobra por el SUAF en abril de 2026?





De acuerdo a la última actualización, los montos se segmentan según el nivel de ingresos (IGF) de la siguiente manera:

Asignación Familiar por Hijo

Con ingresos hasta $1.028.268: $68.340,01 .

Con ingresos entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $46.098,17 .

Con ingresos entre $1.508.055,01 y $1.741.100: $27.882,81 .

Con ingresos entre $1.741.100,01 y $5.445.190: $14.385,42.

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad

Con ingresos hasta $1.028.268: $222.510,62 .

Con ingresos entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $157.411,28 .

Con ingresos desde $1.508.055,01: $99.346,86.

Prenatal y Maternidad

Con ingresos hasta $1.028.268: $68.340,01 .

Con ingresos entre $1.028.268,01 y $1.508.055: $46.098,17 .

Con ingresos entre $1.508.055,01 y $1.741.100: $27.882,81 .

Con ingresos entre $1.741.100,01 y $5.445.190: $14.385,42.

Asignaciones de Pago Único (para ingresos hasta $5.445.190)

Por Nacimiento: $79.659,01 .

Por Adopción: $476.267,51 .

Por Matrimonio: $119.274,48 .

Por Cónyuge: $16.580,28.

Los nuevos topes y montos confirmados por la ANSES para las Asignaciones Familiares.

Guía de consulta: ¿Dónde y cuándo se cobra la asignación?





Para conocer la fecha exacta de acreditación y el lugar de cobro, los beneficiarios no necesitan gestores ni intermediarios. El proceso se realiza de forma gratuita a través de los canales digitales de la ANSES:

Acceder al portal oficial de la ANSES. Ubicar la sección de consultas con el número de CUIL o beneficio. El sistema arrojará la ventana de pago (fecha de inicio y de vencimiento) y la boca de expendio asignada.

Trámite digital: cómo modificar el medio de cobro





Si se necesita cambiar el banco o la billetera virtual donde se recibe el beneficio, se puede hacer desde la plataforma "Mi ANSES" o la aplicación móvil.

Solo se debe ingresar con la Clave de la Seguridad Social, dirigirse a la opción "Cobros" y seleccionar "Cambiar medio de cobro Asignaciones Familiares".

Para validar este trámite, el sistema enviará un código de verificación por mensaje de texto o correo electrónico. Una vez confirmado el cambio, la nueva modalidad de pago entrará en vigencia en un plazo aproximado de 60 días.

Un dato clave para residentes de la Zona Austral: con el objetivo de mantener el adicional por ubicación, es obligatorio optar por una sucursal bancaria física.