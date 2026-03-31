Cómo afecta el calendario de abril al cobro de jubilados y pensionados: ¿Hay cambios por los feriados?

Abril de 2026 llega con una particularidad que pone en alerta a los jubilados y pensionados: el cruce del calendario de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con los feriados nacionales.

Debido a la celebración de Semana Santa, que este año se junta con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (el jueves 2, que coincide con el Jueves Santo), los beneficiarios desean conocer si sus haberes sufrirán demoras o si las fechas habituales de acreditación fueron modificadas.

Desde el organismo previsional aclararon que, si bien la actividad bancaria se verá interrumpida durante los días festivos, el sistema de pagos está diseñado para que no existan baches en la disponibilidad de fondos.

La clave para este mes reside en que el cronograma oficial de jubilaciones mínimas y Pensiones No Contributivas (PNC) comienza a ejecutarse recién el viernes 10 de abril, una vez normalizada la actividad administrativa.

Es fundamental que los beneficiarios entiendan que, aunque el banco esté cerrado, los sistemas de acreditación automática de la ANSES siguen funcionando.

Sin embargo, el dinero solo estará "disponible para retirar" a partir de la primera hora del día asignado por el último número del DNI. Por lo tanto, los feriados de la primera semana de abril no "atrasan" los pagos, sino que marcan una pausa antes del inicio de las liquidaciones mensuales.

Fechas clave para jubilados y pensionados: ¿Cuándo se normalizan los pagos?





El calendario de abril se desplegará de la siguiente manera para los grupos que cobran primero:

Pensiones No Contributivas (PNC): este será uno de los primeros en cobrar. Los documentos terminados en 0 y 1 recibirán su haber el viernes 10 de abril.

Jubilados de la mínima: el cronograma también inicia el viernes 10 de abril para los DNI terminados en 0.

Asignación Universal por Hijo (AUH): al igual que los jubilados, los pagos comienzan el segundo viernes del mes.

Calendario de abril para jubilados y pensionados: ¿Hay cambios por los feriados?

¿Se puede sacar plata durante los feriados?

Una de las dudas más frecuentes es qué pasa con quienes tenían pagos pendientes de marzo. Durante los días feriados de abril:

Cajeros automáticos: funcionarán con normalidad para extracciones, aunque se recomienda hacerlo en horarios de mañana para asegurar la disponibilidad de efectivo. Compras con débito: las tarjetas de débito de los jubilados siguen activas. Se pueden realizar compras en supermercados y farmacias sin necesidad de tener el efectivo en la mano. Homebanking y aplicaciones: las plataformas de los bancos estarán operativas las 24 horas para consultar saldos y realizar transferencias.

El consejo de la ANSES para abril





Para evitar filas innecesarias en los bancos una vez que reabran tras los feriados y el fin de semana, el organismo sugiere utilizar los canales digitales.

Se recuerda que en abril los jubilados de la mínima perciben un total de $450.319,31 (incluyendo el bono de $70.000). Si el monto no coincide, se puede consultar el recibo detallado en la sección "Mis asignaciones" de la página web oficial, donde se explica el desglose de movilidad y refuerzo previsional.