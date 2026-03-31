Jubilados en abril: ¿Cuál es el nuevo tope de cobro para acceder al bono?

En abril, los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) podrán acceder al aumento por movilidad y a un bono de refuerzo. No obstante, este último tiene un tope de cobro.

Para acceder al adicional, los beneficiarios no podrán contar con un ingreso superior al número fijado por el Gobierno. El límite resulta de sumar el haber con el ajuste y el extra en cuestión.

Mientras que los titulares con el salario más bajo perciben el bono de manera completa, quienes cobran un poco más, pero no llegan al "techo" establecido, contarán con un valor proporcional hasta alcanzarlo.

El tope de cobro para que los jubilados puedan acceder al bono en abril de 2026





El límite en cuestión es $450.319,31, una cifra que resulta de sumar el haber con el aumento del 2,9%, aplicado en base a la inflación de febrero, y el bono confirmado para el próximo mes.

El sueldo será de $380.319,31, mientras que el refuerzo continúa congelado en $70.000. De ese modo, quienes tengan ese haber accederán al monto completo.

Por otra parte, los jubilados que cobren, por ejemplo, $400.000, accederán a un adicional equivalente de $50.319,31. En todos los casos, el objetivo es alcanzar los $450.319,31 mencionados.

Eso significa que los beneficiarios con un ingreso superior al tope no tendrán ninguna posibilidad de ver reflejado el extra de la ANSES, obteniendo solo el aumento por movilidad.

¿Cuál es el tope de cobro para que los jubilados accedan al bono en abril?

Jubilados y pensionados en abril: ¿Cuáles son las fechas de cobro de la ANSES?





Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.





viernes 10 de abril. DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.





lunes 13 de abril. DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.





martes 14 de abril. DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: miércoles 15 de abril.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo