Jubilados de la mínima: cómo aprovechar al máximo los $450.000 de abril con el nuevo esquema de ANSES

Tras la oficialización del ajuste por movilidad y la confirmación del bono, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció que ningún jubilado de la mínima percibirá menos de $450.319,31.

Sin embargo, más allá del número final, el verdadero beneficio para los titulares reside en saber utilizar las herramientas de ahorro y reintegros que el sistema ofrece para que el dinero rinda mucho más.

Este ingreso se compone de un haber base de $380.319,31, que recibió un incremento del 2,9% por inflación, más un refuerzo de $70.000 que llega de forma completa y sin descuentos.

Lo que muchos beneficiarios pasan por alto es que, al operar con los canales digitales de sus bancos y utilizar la tarjeta de débito para consumos diarios, pueden activar una red de beneficios que funciona como un "aumento extra".

Entender la liquidación de abril es el primer paso para una buena administración. Al ser un pago automático, el adicional no requiere trámites, pero sí exige que el jubilado esté atento a las fechas de acreditación para aprovechar los días de mayores descuentos en comercios de cercanía.

Jubilados: tres estrategias para potenciar el haber de abril

Reintegros en comercios: comprar con débito no es solo una cuestión de comodidad. Los programas de beneficios de la ANSES y de bancos ofrecen devoluciones que pueden sumar pesos adicionales a la cuenta. Aprovechar los "días de jubilados" en grandes cadenas de supermercados puede significar un ahorro real de hasta el 20% en la canasta básica. Verificación de la liquidación en "Mi ANSES": antes de ir al cajero, es fundamental ingresar a la aplicación con la Clave de la Seguridad Social. En la sección "Mis asignaciones", se puede ver el desglose: es clave ver que figuren los conceptos de "Movilidad" y "Refuerzo previsional". Esto asegura que se estén percibiendo los $450.319,31 correctos y permite detectar cualquier descuento indebido a tiempo. Seguridad y operaciones digitales: ante la ola de estafas, el uso de billeteras virtuales es la opción más inteligente. No solo se evita manejar efectivo en la calle, sino que muchas aplicaciones ofrecen rendimientos diarios por el saldo que no se usa, permitiendo que el dinero crezca mientras se espera a realizar los pagos de servicios.

Jubilados de la mínima: cómo aprovechar el haber de abril.

Calendario de pagos para jubilados: ¿Cuándo se cobra en abril?





El cronograma para quienes perciben la mínima se activará respetando la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 1: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 2: martes 14 de abril.

DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 4: jueves 16 de abril.

DNI terminados en 5: viernes 17 de abril.

DNI terminados en 6: lunes 20 de abril.

DNI terminados en 7: martes 21 de abril.

DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril.

DNI terminados en 9: jueves 23 de abril.

¿Qué pasa si se cobra un poco más de la mínima?





Aquellos jubilados que superen los $380.319 pero no alcancen los $450.319 recibirán un bono proporcional. Por ejemplo, si el haber es de $400.000, la ANSES depositará un refuerzo de $50.319.

Esta medida busca igualar las oportunidades de consumo y garantizar un piso de ingresos para todos los jubilados en abril.