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Jueves, 19 de marzo de 2026

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CRISIS

Caída récord del consumo de carne: llegó al nivel más bajo de los últimos 20 años

La situación económica, la menor producción y la competencia del pollo son algunos de los motivos del descenso.

Francisco Nutti

La crisis económica, los altos costos y el crecimiento del pollo como opción, hizo que el consumo de carne en la Argentina cayera abruptamente y se convirtiera en el menor de los últimos 20 años

En el primer bimestre de 2026, el consumo aparente se ubicó en 332.700 toneladas, con una baja interanual del 13,8%, mientras que el consumo por habitante cayó a 47,3 kilos por año.

El consumo de carne en la Argentina es el menor de los últimos 20 años.
El consumo de carne en la Argentina es el menor de los últimos 20 años.

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