Caída récord del consumo de carne: llegó al nivel más bajo de los últimos 20 años

La crisis económica, los altos costos y el crecimiento del pollo como opción, hizo que el consumo de carne en la Argentina cayera abruptamente y se convirtiera en el menor de los últimos 20 años.

En el primer bimestre de 2026, el consumo aparente se ubicó en 332.700 toneladas, con una baja interanual del 13,8%, mientras que el consumo por habitante cayó a 47,3 kilos por año.

El consumo de carne en la Argentina es el menor de los últimos 20 años.

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