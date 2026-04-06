Calendario de pagos PNC abril 2026: qué día se acredita el monto con aumento y bono

Los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) ya buscan precisiones sobre el inicio de su cronograma de haberes de abril.

Al ser uno de los primeros grupos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en recibir los depósitos del mes, la organización del calendario resulta fundamental.

Las prestaciones llegan con el incremento del 2,9% por movilidad y la liquidación del bono extraordinario, lo que eleva el piso de ingresos para los sectores más vulnerables.

La acreditación se realizará de forma escalonada a partir del viernes 10, agrupando dos terminaciones de documento por jornada. El monto total a percibir varía según el tipo de pensión, pero todas incluyen el refuerzo.

Cronograma oficial de abril para Pensiones No Contributivas (PNC)





El esquema de pagos definido por la ANSES para este mes se brinda a continuación:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril.

DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril.

DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 16 de abril.



Calendario de pagos para las PNC en abril.

Montos finales para las PNC: ¿Cuánto se acredita en la cuenta?





Con la actualización de abril, los valores finales para las distintas categorías de PNC quedan conformados de la siguiente manera:

PNC por Invalidez y Vejez: el haber se ubica en $266.223,52. Al sumarle el bono de $70.000, el monto total percibido alcanza los $336.223,52. PNC para Madres de 7 hijos: esta prestación equivale a una jubilación mínima. Por lo tanto, perciben $380.319,31 de haber base más los $70.000 del refuerzo, totalizando $450.319,31. Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): si bien no es estrictamente una PNC, sigue un esquema similar y este mes alcanza los $374.255,45 con el bono incluido.

Verificación y uso del dinero

Los titulares pueden consultar su liquidación en la plataforma "Mi ANSES" para confirmar que los adicionales se hayan cargado correctamente.

Al ser el grupo que inaugura el calendario de abril, se recomienda utilizar los medios electrónicos de pago (tarjeta de débito) durante el fin de semana del 11 y 12 de abril.

Esto evita las esperas en los puntos de extracción de efectivo y permite aprovechar los beneficios y reintegros vigentes para los beneficiarios de la seguridad social.