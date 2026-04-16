Cambió el plazo fijo: la cifra que se necesita hoy para obtener $550.000 en 30 días
Tras el último cambio en el plazo fijo, la TNA máxima alcanza el 21,5% en algunas entidades. Conocé cuánto capital debés depositar para ganar $550.000 por mes y qué bancos ofrecen hoy los mejores rendimientos del mercado.
El plazo fijo tradicional destaca por su previsibilidad y su fácil operatoria. Los usuarios conocen su ganancia antes de confirmar la inversión y, pese a los cambios en los rendimientos, sigue siendo la opción preferida de los pequeños ahorristas.
Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) oscila entre el 16,5% y el 21,5%, según la entidad bancaria elegida. Esto garantiza un rendimiento mensual de entre el 1,3% y el 1,79% aproximadamente.
La cifra que se debe invertir para ganar $550.000
Quienes busquen cobrar un interés de $550.000 cada 30 días deberán contar con un capital inicial superior a los 33 millones de pesos, debido al esquema de tasas vigente.
Según el simulador del Banco Nación (BNA), una inversión de $33.500.000 genera exactamente $550.684,93 en intereses. El cobro de esta renta se produce de forma automática al finalizar el período establecido.
En este caso, la TNA aplicada es del 20% porque el capital supera los 10 millones de pesos. Para colocaciones inferiores a ese monto, la tasa de interés desciende a 19 puntos anuales, tanto en canales presenciales como electrónicos.
Las tasas de interés que ofrecen los bancos al 16 de abril
Banco Macro: 21,5%
Banco Provincia: 21,5%
Banco BBVA: 20,5%
Banco ICBC: 19,75%
Banco Credicoop: 19,5%
Banco Ciudad: 19%
Banco Nación: 19%
Banco Galicia: 18,25%
Banco Santander: 16,5%
Cómo realizar un plazo fijo en pocos pasos
Elegí el banco: Compará las tasas de las distintas entidades para maximizar tu rentabilidad.
Ingresá al Home Banking: Dirigite a la sección de "Inversiones" o "Plazo Fijo" en la app o web.
Definí el monto: Indicá la cantidad de dinero que querés invertir.
Seleccioná el plazo: El tiempo mínimo de encaje es de 30 días.
Confirmá la operación: Verificá el monto final y la ganancia antes de aceptar el contrato.
Esperá al vencimiento: Al cumplirse el plazo, el capital y los intereses se acreditan automáticamente.