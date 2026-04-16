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Jueves, 16 de abril de 2026

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Cambió el plazo fijo: la cifra que se necesita hoy para obtener $550.000 en 30 días

Tras el último cambio en el plazo fijo, la TNA máxima alcanza el 21,5% en algunas entidades. Conocé cuánto capital debés depositar para ganar $550.000 por mes y qué bancos ofrecen hoy los mejores rendimientos del mercado.

SGorostiaga

El plazo fijo tradicional destaca por su previsibilidad y su fácil operatoria. Los usuarios conocen su ganancia antes de confirmar la inversión y, pese a los cambios en los rendimientos, sigue siendo la opción preferida de los pequeños ahorristas.

Actualmente, la Tasa Nominal Anual (TNA) oscila entre el 16,5% y el 21,5%, según la entidad bancaria elegida. Esto garantiza un rendimiento mensual de entre el 1,3% y el 1,79% aproximadamente.

La cifra que se debe invertir para ganar $550.000

Quienes busquen cobrar un interés de $550.000 cada 30 días deberán contar con un capital inicial superior a los 33 millones de pesos, debido al esquema de tasas vigente.

Según el simulador del Banco Nación (BNA), una inversión de $33.500.000 genera exactamente $550.684,93 en intereses. El cobro de esta renta se produce de forma automática al finalizar el período establecido.

La cifra necesaria para ganar 550.000 en un plazo fijo.
La cifra necesaria para ganar 550.000 en un plazo fijo.

En este caso, la TNA aplicada es del 20% porque el capital supera los 10 millones de pesos. Para colocaciones inferiores a ese monto, la tasa de interés desciende a 19 puntos anuales, tanto en canales presenciales como electrónicos.

Las tasas de interés que ofrecen los bancos al 16 de abril

  • Banco Macro: 21,5%

  • Banco Provincia: 21,5%

  • Banco BBVA: 20,5%

  • Banco ICBC: 19,75%

  • Banco Credicoop: 19,5%

  • Banco Ciudad: 19%

  • Banco Nación: 19%

  • Banco Galicia: 18,25%

  • Banco Santander: 16,5%

    • Cómo realizar un plazo fijo en pocos pasos

    1. Elegí el banco: Compará las tasas de las distintas entidades para maximizar tu rentabilidad.

    2. Ingresá al Home Banking: Dirigite a la sección de "Inversiones" o "Plazo Fijo" en la app o web.

    3. Definí el monto: Indicá la cantidad de dinero que querés invertir.

    4. Seleccioná el plazo: El tiempo mínimo de encaje es de 30 días.

    5. Confirmá la operación: Verificá el monto final y la ganancia antes de aceptar el contrato.

    6. Esperá al vencimiento: Al cumplirse el plazo, el capital y los intereses se acreditan automáticamente.

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