¡Nuevo horario! Bancos bonaerenses modificaron el cronograma de atención

A partir de este miércoles 25 de marzo, las entidades bancarias distribuidas en 108 distritos del interior de la provincia de Buenos Aires restablecen su cronograma de atención habitual.

Tras la finalización del verano, las sucursales operarán nuevamente en la franja de 10.00 a 15.00, unificando el horario con el resto de la jurisdicción bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La medida alcanza a los principales distritos, como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca y Tandil.

Los bancos bonaerenses retoman su horario habitual.

El Banco Provincia, junto con las demás instituciones públicas y privadas, retornan este miércoles a la jornada estándar luego de que se adelantara la apertura y el cierre de las dependencias por la temporada de verano.

El régimen estacional, que tuvo vigencia desde el 3 de diciembre pasado, establecía una jornada de 08.00 a 13.00. Así se estableció a través de un decreto del Poder Ejecutivo provincial con el objetivo de aliviar el impacto de las altas temperaturas sobre el personal bancario y el público general en las horas de mayor amplitud tèrmica.

Según informaron desde la entidad bancaria provincial, la transición hacia el horario tradicional no requiere una reprogramación de turnos por parte de los usuarios.

El sistema de asignación de citas para fechas posteriores al 25 de marzo ya fue configurado bajo la franja de 10.00 a 15.00, garantizando la continuidad de las gestiones presenciales sin modificaciones.

Cabe destacar que las sucursales ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantuvieron su operatividad de 10.00 a 15.00 durante todo el periodo estival, por lo que no registran cambios.

Los municipios que modificarán el horario de atención bancario

Entre las localidades que efectúan el cambio de horario se encuentran Zárate, Campana, Junín, Pergamino, Olavarría y San Nicolás. La nómina completa de los 108 municipios incluye también zonas turísticas como Villa Gesell, Pinamar y el Partido de la Costa.

El decreto estipulaba que el cronograma de verano finalizaría el 20 de marzo. Sin embargo, la operatividad del horario de invierno se fijó para este miércoles, tras un breve periodo de transición que incluyó jornadas sin atención al público por feriados o días no laborables.

La lista de distritos afectados es extensa e incluye, entre otros, a Azul, Balcarce, Chivilcoy, Mercedes, Necochea, Pehuajó, Saladillo, Tres Arroyos y Trenque Lauquen.

En todos estos puntos, las puertas de las sucursales abrirán dos horas más tarde de lo que venían haciendo desde diciembre, extendiendo la atención hasta media tarde.

Las autoridades bancarias recordaron que, aunque el horario de atención presencial se modifica, los canales digitales como banca internet, aplicaciones móviles y cajeros automáticos mantienen su operatividad las 24 horas.