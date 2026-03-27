Cobros para jubilados: ¿Quiénes reciben su haber este viernes 27 de marzo y cómo consultar el recibo con aumento?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) finaliza la semana de pagos para los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo. De todas formas, aún queda un grupo para el lunes 30.

Este viernes 27 de marzo, los bancos habilitan los fondos para los beneficiarios con documentos terminados en 6 y 7, quienes ya pueden disponer de su dinero a través de cajeros automáticos o compras con tarjeta de débito sin necesidad de retirar el efectivo.

Para los que están mirando el calendario de abril, ya se encuentra habilitada la consulta en la plataforma "Mi ANSES", donde cada titular puede chequear si el aumento del 2,9% y el bono de $70.000 ya figuran en su próxima liquidación, garantizando el nuevo piso de $450.319,30.

Cronograma para jubilados del viernes 27 de marzo





Jubilados que superan la mínima: documentos terminados en 6 y 7.

Distribución de cobros durante marzo: ¿Cuáles fueron las fechas de pago para los jubilados?





Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 13 de marzo.





Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 9 de marzo.

DNI terminados en 1: martes 10 de marzo.

DNI terminados en 2: miércoles 11 de marzo.

DNI terminados en 3: jueves 12 de marzo.

DNI terminados en 4: viernes 13 de marzo.

DNI terminados en 5: lunes 16 de marzo.

DNI terminados en 6: martes 17 de marzo.

DNI terminados en 7: miércoles 18 de marzo.

DNI terminados en 8: jueves 19 de marzo.

DNI terminados en 9: viernes 20 de marzo.





Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo .

. DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.



Cuándo cobro ANSES: los jubilados y pensionados que reciben su haber este viernes 27 de marzo.

¿Cómo ver el recibo de sueldo desde el celular?





Para evitar traslados innecesarios, los jubilados pueden descargar su recibo de haberes de forma gratuita:

1. Ingresando a la aplicación "Mi ANSES" o a la web oficial con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

2. Seleccionando la opción "Jubilados y pensionados".

3. Haciendo clic en "Consulta de recibos de haberes".

Allí podrán desglosar cuánto perciben por el haber básico, qué cantidad corresponde al bono de refuerzo y cuáles son los descuentos aplicados por obra social o créditos vigentes.