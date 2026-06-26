Cuánto cuestan las compras mensuales en cada provincia

El precio de llenar el changuito de alimentos y bebidas varía significativamente según la provincia en la que se realice la compra. A fines de mayo, el costo superó $1.013.000 en Santa Cruz, mientras que en el conurbano bonaerense fue de $886.730. Los valores surgen de un relevamiento realizado por la consultora Analytica, que analizó precios online y permitió identificar profundas diferencias entre las distintas regiones del país.

En Santa Cruz, llenar el changuito requiere destinar $1.013.092, el monto más alto registrado en la Argentina durante el período relevado. Chubut ocupa el segundo puesto con $1.001.181, seguido por Río Negro con $994.315. Tierra del Fuego también muestra un valor elevado, con $981.913. La Patagonia concentra los precios más altos del país.

En contraste, el conurbano bonaerense presenta el menor costo para adquirir la misma canasta de bienes, con $886.730. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se ubica apenas por encima, con $889.818. La Rioja y Santa Fe completan el grupo de provincias con precios más bajos, con $887.125 y $886.758, respectivamente.

Precios según la región

El estudio de Analytica difundido por el portal Infobae muestra una marcada brecha entre el sur del país y el centro-norte. Mientras que las provincias patagónicas se mantienen por encima de los $980.000, otras regiones presentan montos cercanos a los $900.000. Neuquén registra $939.213 y San Luis $919.425. En el norte, Salta tiene un valor de $917.652, y Santiago del Estero alcanza los $915.238.

Jujuy y Catamarca presentan costos similares, con $913.480 y $913.099, respectivamente. San Juan, Chaco y Córdoba se mantienen en el rango de $912.000 a $912.578. Tucumán y Misiones cierran el grupo con $911.023 y $912.236.

Provincias como Corrientes y La Pampa se ubican en torno a los $910.454 y $908.114. Formosa muestra $902.719, y el resto de la provincia de Buenos Aires (excluyendo el conurbano) llega a $899.991.

La diferencia de precios entre provincias impacta directamente en el poder de compra de los hogares. Aunque los salarios pueden variar según la región, la brecha de más de $120.000 entre Santa Cruz y el conurbano bonaerense representa una carga significativa para los consumidores del Sur.

La consultora Analytica subraya que el relevamiento se basa en precios online de supermercados y almacenes. Esta metodología permite reflejar el costo promedio realista de una compra mensual de alimentos y bebidas, sin contemplar promociones puntuales ni compras mayoristas.