Cuenta DNI estrena nuevos topes en julio: ¿Cuáles son las promociones vigentes?

El Banco Provincia transformó la estructura de beneficios de su billetera digital para julio, introduciendo modificaciones clave destinadas a sostener el poder de compra de la gente.

Cuenta DNI, que ya superó la barrera de los 10 millones de personas usuarias, articuló esta estrategia con un enfoque prioritario en el comercio local y el esparcimiento familiar.

Los nuevos montos de reintegro en gastronomía y salidas





Durante julio, el descuento en locales gastronómicos funcionará todos los días con una mejora sustancial en sus topes de devolución. La entidad bancaria dispuso que el ahorro semanal en este rubro trepe de los valores anteriores a un nuevo máximo de $10.000 por semana.

La promoción ofrece un 25% de descuento disponible todos los días, una cifra que se optimiza realizando consumos por un total de $40.000 en los establecimientos adheridos.

Este beneficio se complementa con un esquema idéntico para los espacios de comidas de las estaciones de servicio. En los Locales FULL YPF, el beneficio otorga un 25% de descuento aplicable exclusivamente los días sábados y domingos.

Cuenta con un tope de $10.000 por fin de semana que se logra con compras de $40.000, excluyendo la carga de combustibles.

Los comercios de cercanía y los locales gastronómicos bonaerenses contarán con nuevas pautas de reintegro semanales.

Descuentos diarios en comercios de cercanía, ferias y garrafas





El esquema diario de la aplicación de Banco Provincia mantiene el soporte para las compras cotidianas de alimentos y elementos de primera necesidad.

Para los comercios de cercanía, la promoción brinda un 20% de descuento y se encuentra vigente de lunes a viernes. El tope de reintegro establecido es de $6.000 por semana, el cual se completa mediante un gasto de $30.000.

Por su parte, en ferias y mercados bonaerenses se presenta un 40% de descuento todos los días de la semana, con un techo de devolución de $6.000 semanales por persona que requiere un consumo de $15.000.

En el caso de las garrafas, el subsidio comercial sostiene un 40% de descuento utilizable todos los días de la semana. El tope unificado es de $18.000 mensuales, alcanzable con un gasto total de $45.000.

Este mismo porcentaje del 40% de descuento rige diariamente para universidades, eventos, entidades educativas y clubes, con un tope máximo de $6.000 por semana que se adquiere con consumos de $15.000.

Beneficios en marcas destacadas, librerías y farmacias





El cronograma de Cuenta DNI contempla además una serie de rubros específicos con rebajas segmentadas por días y opciones de financiamiento sin interés mediante plásticos vinculados a la plataforma virtual.

Las grandes marcas otorgan un 30% de descuento todos los días, con un tope mensual fijado en $15.000 que se aprovecha con un consumo mensual consolidado de $50.000.

Las librerías de texto disponen de un 10% de descuento los días lunes y martes, con la particularidad de que este rubro no posee tope de reintegro.

Asimismo, las farmacias y perfumerías ofrecen un 10% de descuento aplicable los días miércoles y jueves, operando también sin límite de devolución para todas las personas usuarias.

Respecto a la financiación especial, se habilitaron pagos de hasta 3 cuotas sin interés para compras sin contacto utilizando tarjetas de crédito asociadas a la billetera digital.

Esta opción es aplicable de forma exclusiva en comercios que no correspondan al rubro de alimentos.