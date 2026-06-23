Descubrieron una nueva especie de araña en Argentina: cómo la bautizaron, por qué y la importancia del hallazgo

Un hallazgo científico realizado en el extremo más austral de la Argentina permitió identificar una especie de araña hasta ahora desconocida, la cual podría aportar información valiosa sobre transformaciones geológicas y climáticas que modificaron esa región durante millones de años.

El descubrimiento se produjo en la Isla de los Estados, un territorio aislado y de difícil acceso ubicado al este de Tierra del Fuego, y reveló la existencia de un organismo con una extensa historia evolutiva.

La nueva especie presentó una particularidad que sorprendió a los investigadores: sus características son tan distintas de las de otras arañas conocidas que fue necesario crear un género completamente nuevo para ubicarla dentro de la clasificación científica.

La investigación estuvo a cargo de especialistas del Museo Argentino de Ciencias Naturales y del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), cuyos resultados fueron publicados recientemente en la revista especializada Diversity.

El descubrimiento se produjo en la Isla de los Estados.

El origen del nombre

La denominación de la nueva especie, bautizada Yagania chuanisin, busca reconocer la historia y el patrimonio cultural de los pueblos originarios fueguinos.

El término "Yagania" rinde homenaje al pueblo yagán, que durante siglos habitó las costas y canales del extremo sur de Sudamérica. En tanto, "chuanisin" era la palabra utilizada por esta etnia para nombrar a la Isla de los Estados y su significado puede traducirse como "tierra de abundancia".

La nueva especie de araña fue bautizada Yagania chuanisin.

Un descubrimiento "viejo "

Los ejemplares fueron recolectados durante campañas científicas desarrolladas en 2014 y 2017 en distintos sectores del archipiélago. En un primer momento, los especialistas consideraron que podían pertenecer a un grupo ya registrado. Sin embargo, estudios posteriores cambiaron por completo esa hipótesis.

Tras años de análisis anatómicos y genéticos, los científicos comprobaron que estaban frente a una especie inédita, perteneciente a un linaje muy antiguo que permaneció aislado durante un extenso período de tiempo.

Un habitante "exclusivo" de la isla

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es que la araña solo fue encontrada en tres lugares puntuales de la isla, todos ellos caracterizados por la presencia de bosques húmedos y una vegetación abundante.

A pesar de las numerosas investigaciones biológicas realizadas durante décadas en la Patagonia y Tierra del Fuego, nunca se registraron ejemplares fuera de ese territorio.

El hallazgo tuvo lugar en una zona con bosques húmedos y vegetación abundante.

Frente a este escenario, los especialistas manejan dos posibilidades. La primera es que la especie también habite otras zonas remotas del archipiélago fueguino, aunque todavía no haya sido detectada. La segunda, y más relevante desde el punto de vista biológico, es que se trate de un organismo endémico, es decir, exclusivo de la Isla de los Estados.

De confirmarse esta última hipótesis, Yagania chuanisin se convertiría en una de las especies más singulares del sur argentino.

Un territorio aún lleno de misterios

La Isla de los Estados se caracteriza por su geografía agreste, con costas abruptas, fiordos, bosques siempreverdes y condiciones climáticas frías y húmedas durante gran parte del año.

Precisamente, las dificultades para acceder a este territorio limitaron las investigaciones científicas y explican por qué gran parte de su biodiversidad continúa siendo poco conocida.

La Isla de los Estados está ubicada en la región más austral del territorio argentino.

Una historia escrita por glaciaciones y océanos

Los investigadores sostienen que la evolución de esta araña estuvo estrechamente ligada a las transformaciones geológicas y climáticas que modificaron la región austral a lo largo de millones de años.

Durante distintas eras glaciales, el descenso del nivel del mar generó conexiones terrestres entre algunas islas y el continente. Más tarde, cuando los hielos se retiraron y las aguas volvieron a elevarse, esos territorios quedaron separados nuevamente.

Ese prolongado aislamiento permitió que determinadas poblaciones evolucionaran por caminos propios, dando lugar a especies únicas adaptadas a condiciones muy particulares.

Los estudios realizados sobre Yagania chuanisin indican que su linaje se apartó de sus parientes más cercanos hace alrededor de 22 millones de años, una antigüedad que ayuda a explicar las notables diferencias que presenta respecto de otras arañas conocidas.