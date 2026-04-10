Docentes universitarios brindan clases públicas frente a Casa Rosada por la Ley de Financiamiento

A partir de las 10 de este viernes, docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA), agrupados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA), realizarán clases públicas frente a Casa Rosada y también montarán una feria de ciencias en Plaza de Mayo.

La medida se llevará a cabo en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, que dispone un aumento del 50% en los salarios docentes y no docentes, equivalente a la diferencia entre la inflación e incrementos otorgados desde diciembre de 2023.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, señaló que los salarios "están en los mínimos históricos" y que, por ese motivo, los docentes "renuncian o buscan completar sus ingresos" con otros empleos, lo que afecta el funcionamiento de las clases.

"Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula 167 días de incumplimiento. La docencia universitaria trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo", señaló Carboni.

Aplicación de la ley

Dicha Ley de Financiamiento Universitario, votada en cuatro oportunidades por el Congreso Nacional, "dos veces antes del veto presidencial y otras dos para su ratificación", fue nuevamente autorizada por ambas cámaras en las sesiones en las que se trató el Presupuesto Nacional 2026.

Asimismo, la semana pasada, además, el Poder Ejecutivo Nacional recibió un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó su aplicación inmediata.

Jornada en "defensa de la ciencia, tecnología y la universidad"

Dentro de las clases públicas que se desarrollarán este viernes, habrá una serie de charlas y una feria de ciencias que se llevará a cabo junto a ATE Conicet, en una jornada de lucha "en defensa de la ciencia, la tecnología y la universidad".

Por último, confirmaron que continuarán, durante toda esta semana, con cese de actividades en cada unidad académica, con el epicentro en el Ciclo Básico Común (CBC), que se iniciaba esta semana.



