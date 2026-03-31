El "aumento invisible" de abril: cómo sumar hasta $120.000 extras a la jubilación mínima de ANSES

En pocas horas comienza abril de 2026 y, con el nuevo mes, se renuevan los topes de reintegro que pueden marcar la diferencia en la economía de los jubilados y pensionados.

Mientras la atención está puesta en el nuevo piso de $450.319,31 para quienes cobran la mínima, existe un "ingreso extra" que no llega por decreto, sino por el uso inteligente de la tarjeta de débito.

Según el esquema de beneficios vigente, un jubilado que combina las promociones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con las de su banco puede recuperar hasta $120.000 mensuales en consumos esenciales.

Monto extra en abril: ¿Cómo funcionan las promociones para jubilados y pensionados?





La clave de este mes reside en la acumulación de beneficios. El programa "Beneficios ANSES" ofrece un 10% de reintegro en más de 7.000 comercios adheridos (supermercados, farmacias y ópticas) todos los lunes, con un tope de $1.000 por operación, pero sin límite de transacciones.

Lo que pocos saben es que este ahorro es totalmente compatible con las promociones específicas de entidades como el Banco Provincia o el Banco Nación, permitiendo que un mismo ticket de compra reciba dos devoluciones distintas.

Este "rulo de ahorro" es especialmente potente en los rubros de farmacia y alimentos. Al resetearse los topes de reintegro el 1 de abril, los jubilados tienen una ventana de oportunidad para planificar sus compras fuertes antes del inicio del cronograma de pagos (que arranca el viernes 10).

Jubilados y pensionados: esta es la fórmula para "estirar" el haber en abril





Para alcanzar esos $120.000 extras de poder de compra, el jubilado debe prestar atención a tres pilares que se renuevan en abril:

Cuenta DNI y BNA+ : el Banco Provincia mantiene su descuento del 30% en comercios de cercanía y del 40% en ferias y mercados. Por su parte, el Banco Nación (vía BNA+ MODO) suele ofrecer reintegros del 10% al 15% en supermercados. Si el comercio también está adherido a Beneficios ANSES, el descuento final puede rozar el 50% en productos seleccionados.





: el Banco Provincia mantiene su descuento del 30% en comercios de cercanía y del 40% en ferias y mercados. Por su parte, el Banco Nación (vía BNA+ MODO) suele ofrecer reintegros del 10% al 15% en supermercados. Si el comercio también está adherido a Beneficios ANSES, el descuento final puede rozar el 50% en productos seleccionados. Días clave en supermercados : cadenas como Coto, Disco y Jumbo mantienen acuerdos del 10% de descuento sin tope de reintegro para jubilados en días específicos (generalmente lunes y martes). Realizar la compra mensual en estos días, pagando con débito, es la forma más rápida de recuperar parte del IVA y del haber mensual.





: cadenas como Coto, Disco y Jumbo mantienen acuerdos del 10% de descuento sin tope de reintegro para jubilados en días específicos (generalmente lunes y martes). Realizar la compra mensual en estos días, pagando con débito, es la forma más rápida de recuperar parte del IVA y del haber mensual. Farmacias y salud: los martes se mantienen como el día de descuentos de hasta el 50% en farmacias adheridas, combinando la obra social con el sistema de reintegros de ANSES y billeteras virtuales.

¿Cómo sumar hasta $120.000 extras a la jubilación mínima de abril?

¿Cómo saber qué comercios están adheridos?

Para consultar los locales cercanos que devuelven dinero, se puede ingresar a la web oficial de la ANSES (sección "Beneficios") y filtrar por provincia y rubro.

Es clave recordar que el reintegro no es inmediato: el dinero vuelve a la cuenta bancaria entre las 24 y 48 horas hábiles posteriores a la compra, figurando en el extracto como "Reintegro Programa Beneficios ANSES".

Cuidado con las estafas

A medida que se renuevan estos beneficios, también aparecen intentos de estafa. La ANSES recordó que no es necesario inscribirse en ninguna web ni dar claves para acceder a estos descuentos.

El beneficio es automático al pasar la tarjeta de débito por el posnet del comercio. Si alguien se comunica para "activar los reintegros de abril", es un engaño: el sistema ya está operativo para todos los que cobran una prestación del organismo.