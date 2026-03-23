El calendario ANSES de marzo se reactiva después de los feriados: ¿Qué pagos quedan pendientes?

Aunque quedan pocos días para que termine el calendario de marzo, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) todavía debe completar los pagos de algunas prestaciones, que se reactivarán después de los feriados que tienen lugar esta semana.

Debido al día no laborable y al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el organismo ajustó su cronograma habitual, por lo que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones deben seguir de cerca las fechas para asegurar la recepción de sus pagos.

Este mes se aplicó un aumento del 2,88% en los haberes, basado en la inflación de enero, y en varios casos también se pagó el bono extraordinario de $70.000.

Sin embargo, todavía hay personas que esperan recibir sus pagos, entre ellas quienes perciben jubilaciones superiores a la mínima, asignaciones de pago único y la prestación por desempleo. A continuación, un resumen de los pagos pendientes.

Calendario de pagos ANSES en marzo 2026: ¿Qué se paga tras los feriados y desde cuándo?





Varios pagos de la ANSES ya se completaron este mes. Por ejemplo, las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo se abonaron entre el lunes 9 y el viernes 20 de marzo, al igual que la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo.

En tanto, la Asignación por Prenatal, la Asignación por Maternidad y las Pensiones No Contributivas se pagaron entre el lunes 9 y el viernes 13 de marzo.

Pagos que todavía restan

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo (adelantado).

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 9: miércoles 25 de marzo.





Los pagos de ANSES se retoman en el miércoles 25, tras el día no laborable y el feriado nacional (Imagen ilustrativa).

Asignaciones de pago único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento)

Primera quincena: desde el martes 10 de marzo hasta el viernes 10 de abril.

Segunda quincena: desde el viernes 20 de marzo hasta el viernes 20 de abril.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el lunes 9 de marzo hasta el viernes 20 de abril.

Desempleo Plan 1

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.



