Atención, jubilados: cuándo y cómo se retoman los pagos tras los feriados de marzo 2026

Los feriados de marzo le pusieron un freno al cronograma de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para jubilados y pensionados. Con el "finde XL" ya en marcha, crece la duda entre los beneficiarios: ¿Cuándo y de qué manera se retomarán los cobros?

Este lunes 23 es día no laborable con fines turísticos, mientras que el martes 24 se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, una fecha clave que cada año reúne a miles de personas en las calles bajo la consigna del "Nunca Más".

Por estas dos jornadas, las escuelas, bancos y oficinas de la ANSES permanecen cerradas y, si bien el organismo adelantó algunos depósitos para no perjudicar a los titulares, muchos todavía aguardan expectantes por la reanudación de sus pagos.

De acuerdo con el calendario oficial, activo en anses.gob.ar, la actividad se retomará el miércoles 25, inmediatamente después del feriado, y ya se sabe quiénes serán los primeros en cobrar según la terminación del DNI.

Calendario completo para jubilados: cómo y cuándo se retoman los pagos tras los feriados





La ANSES retomará el cronograma de pagos con algunas particularidades según el tipo de haber y la terminación del DNI.

En primer lugar, quienes cobran la jubilación mínima no tuvieron modificaciones en sus fechas, ya que ese calendario se cumplió en tiempo y forma: comenzó el lunes 9 y terminó el viernes 20 de marzo.

Distinto fue el caso de los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, que sí se vieron alcanzados por los cambios debido al día no laborable y el feriado. En ese grupo, los titulares con DNI finalizados en 0 y 1 cobraron de manera anticipada el viernes 20 de marzo, en lugar de hacerlo este lunes.

A partir de ahí, el esquema retoma su curso habitual desde el miércoles 25 de marzo, siempre de acuerdo a la terminación del documento:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 20 de marzo (adelantado)

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 30 de marzo.





El calendario de ANSES se retoma el miércoles 25 de marzo (Imagen ilustrativa).

Cabe destacar que los pagos de la ANSES para jubilados se acreditan de forma automática en la cuenta bancaria donde habitualmente cobran sus haberes, por lo que no es necesario hacer ningún trámite extra para acceder al dinero.

¿Cuánto cobran los jubilados en marzo 2026?





En marzo, los haberes llegan con la actualización por movilidad -atado a la inflación de enero- y, en algunos casos, con el bono extraordinario de $70.000 que refuerza los ingresos más bajos.

Así quedan los montos vigentes:

Jubilación mínima: $439.600 (incluye el bono).

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680.

Pensiones no contributivas (PNC): $328.720.

Pensión para madres de siete hijos: $439.600 (igual que la mínima)

Jubilación máxima: $2.487.063.

De cara a abril, estos valores volverán a ajustarse: está previsto un incremento del 2,9%, en línea con la inflación registrada en febrero.

Jubilados y pensionados de la ANSES tendrán un aumento del 2,9% en abril 2026 (Imagen ilustrativa).

Cómo consultar montos de haberes y fechas de cobro





Los jubilados y pensionados pueden revisar cuánto cobran y cuándo les toca percibir sus haberes de forma simple y online a través de Mi ANSES, disponible tanto en la web como en el celular.

Para ingresar, solo hace falta tener a mano el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, el paso a paso es sencillo:

Ir a la sección "Jubilaciones y pensiones". Seleccionar el mes y el año que se quiere consultar. Descargar o imprimir el recibo, que se habilita desde el inicio del calendario de pagos de cada período.

De esta manera, cada beneficiario puede acceder a su información sin necesidad de acercarse a una oficina.