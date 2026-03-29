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Domingo, 29 de marzo de 2026

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El calendario de pagos para jubilados se renueva: ¿En qué fechas cobran sus haberes de abril con aumento y bono?

ANSES adelantó el cronograma de pagos para abril, mes en el que jubilados y pensionados recibirán un aumento por movilidad y el bono de $70.000.

LBarrios

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya comenzó a delinear el calendario de pagos correspondiente a abril de 2026 para jubilados y pensionados. El cuarto mes del año llegará con un nuevo aumento por movilidad y continuará el pago del bono extraordinario destinado a quienes perciben los haberes más bajos.

Aunque ANSES aún no oficializó el porcentaje exacto del aumento, las estimaciones indican que la suba sería cercana al 2,9%. Este ajuste se calculará en base a la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia el índice de inflación registrado en febrero. De confirmarse, impactará no solo en jubilaciones y pensiones, sino también en otras prestaciones como la AUH y el SUAF.

ANSES: ¿Cómo queda el calendario de pagos para jubilados y pensionados en abril?

Si bien ANSES todavía no publicó el cronograma definitivo, ya se confirmó que los pagos se organizarán, como es habitual, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Con esta información, los beneficiarios pueden anticipar las fechas estimadas de cobro.

El bono extraordinario se deposita en la misma cuenta y en la misma fecha que el haber mensual, por lo que no es necesario realizar ningún trámite adicional.

Jubilados y pensionados que cobran haberes mínimos:

  • DNI terminados en 0: viernes 10 de abril
  • DNI terminados en 1: lunes 13 de abril
  • DNI terminados en 2: martes 14 de abril
  • DNI terminados en 3: miércoles 15 de abril
  • DNI terminados en 4: jueves 16 de abril
  • DNI terminados en 5: viernes 17 de abril
  • DNI terminados en 6: lunes 20 de abril
  • DNI terminados en 7: martes 21 de abril
  • DNI terminados en 8: miércoles 22 de abril
  • DNI terminados en 9: jueves 23 de abril


Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo:

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 24 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 27 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 28 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 29 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 30 de abril


Pensiones No Contributivas (PNC):

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 10 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 13 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 14 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 15 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de abril


Desde el organismo recordaron que no es necesario solicitar turno para cobrar y que los pagos se realizan exclusivamente en las fechas asignadas. Además, los beneficiarios pueden consultar el detalle a través de la plataforma Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Los jubilados y pensioonados de ANSES cuentan con un calendario provisional en el que se detallan las fechas de cobro de abril. Los beneficiarios pueden consultar toda la información referida al cobro en anses.gob.ar o en la aplicación móvil de Mi ANSES.&nbsp;
Los jubilados y pensioonados de ANSES cuentan con un calendario provisional en el que se detallan las fechas de cobro de abril. Los beneficiarios pueden consultar toda la información referida al cobro en anses.gob.ar o en la aplicación móvil de Mi ANSES. 

¿Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en abril?

En caso de confirmarse el aumento estimado del 2,9%, en abril la jubilación mínima pasaría a ser de $380.318, que con el bono de $70.000 alcanzaría un total aproximado de $450.318. Por su parte, la jubilación máxima se ubicaría en $2.559.187. 

En cuanto a las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, subirían a unos $266.222 y, con el refuerzo, llegarían a cerca de $336.222.

En tanto, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ascendería a $304.254, y sumando el bono alcanzaría un ingreso cercano a los $374.254.

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