Efecto Trump: subieron los acciones argentinas en Wall Street y el riesgo país bajó a 600 puntos

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara una pausa de cinco días en los ataques contra Irán, los mercados internacionales reaccionaron con un fuerte rebote, impulsados por el alivio de los inversores. En ese contexto, subieron las acciones y los bonos de Argentina, mientras que el riesgo país registró una marcada caída.

En Wall Street, los ADR de compañías argentinas llegaron a escalar cerca de un 10%. Entre las principales subas se destacaron Grupo Supervielle (+9,25%), Loma Negra (+7,16%), Edenor (+6,90%), IRSA (+6,83%), BBVA Argentina (+6,34%), Grupo Financiero Galicia (+5,82%) y Bioceres Crop (+4,76%), entre otras.

En paralelo, los bonos soberanos en dólares también mostraron una mejora, con avances superiores al 1%, en línea con un mayor optimismo global y una mejor predisposición hacia los activos emergentes. En promedio, los títulos treparon entre 0,9% y 2,4%, con incrementos como AL30D (+1,33%), GD46D (+2,4%), GD2035 (+1,9%) y AL41 (+2%).

Por su parte, el riesgo país -medido por el J.P. Morgan- descendió hasta los 600 puntos básicos.

En la jornada previa había cerrado en 633 unidades, lo que implica una baja de 33 puntos, equivalente al 5,21%. Se trata de uno de los niveles más bajos de los últimos días y revierte parcialmente el aumento que había generado la tensión en Medio Oriente.

El mensaje de Donald Trump

Trump comunicó a través de su red Truth Social que pospuso "cualquier ataque a plantas de energía e infraestructura energética iraní" por cinco días, en medio del avance de las negociaciones.

El mensaje de Donald Trump que trajo alivio en el mercado.

En ese marco, el mandatario aseguró estar "muy cerca de alcanzar una resolución total", lo que contribuyó a descomprimir la escalada del conflicto.

De esta manera, los mercados globales reflejaron una mejora en el ánimo de los inversores ante la primera señal concreta de distensión desde el inicio de las hostilidades, cuando Estados Unidos e Israel bombardearon Irán el pasado 28 de febrero lo que motivó fuertes represalias del país asiático.