El estremecedor gesto de la esposa del Indio Solari con una seguidora que estaba devastada: "Yo le doy un beso de tu parte"

La despedida del Indio Solari dejó escenas cargadas de emoción que quedarán grabadas para siempre en la memoria, desde caras desfiguradas por el llanto hasta estremecedoras frases de lo que significó el cantante en la vida de sus seguidores.

Y entre las innumerables muestras de cariño que se sucedieron en el último adiós al histórico referente del rock nacional, hubo una protagonizada por la esposa del Indio que conmovió a todos los presentes y quienes miraron el video que circuló por las redes.

El episodio ocurrió en el Polideportivo José María Gatica de Avellaneda, donde una multitud se acercó para rendir homenaje al músico. Mientras el féretro permanecía rodeado de flores, mensajes y recuerdos, bajo una enorme inscripción que rezaba "INDIO 1949-infinito", una joven fanática no pudo contener el dolor y rompió en llanto.

El dolor de los seguidores del Indio Solari en el velatorio del cantante.

La escena llamó la atención de Virginia Mones Ruiz, más conocida como Viru, compañera de vida del cantante durante décadas. Al advertir la profunda tristeza de la seguidora, decidió acercarse hasta el sector donde se encontraba, detrás de una de las vallas dispuestas para ordenar el ingreso del público.

Lejos de limitarse a un saludo distante, Viru buscó consolar a la joven. Con un gesto de enorme sensibilidad, tomó su rostro entre las manos e intentó transmitirle serenidad en medio de la angustia. "Tenés que estar fuerte. Dale", le dijo con ternura, tratando de contener la emoción que atravesaba a la fanática en uno de los momentos más dolorosos de la jornada.

Sin embargo, el instante más conmovedor llegó segundos después. Tras abrazarla afectuosamente, la esposa del artista le dedicó unas palabras que emocionaron a todos los que alcanzaron a escucharlas: "Dale, yo le doy un beso al Indio de tu parte".

La reacción no tardó en llegar. Quienes presenciaron la escena respondieron con aplausos y gritos de agradecimiento hacia Viru, destacando la calidez y la cercanía con la que acompañó a los seguidores que acudieron a despedir a quien fue una de las figuras más influyentes de la música argentina.