El milagro de Bastián: después de 136 días de internación y una decena de operaciones iniciará su rehabilitación

Bastián Jerez, el chico de ocho años que este verano sufrió lesiones graves durante un accidente ocurrido en la zona de La Frontera, en Pinamar, comenzó su última etapa de recuperación después de 136 días de internación y una decena de cirugías y procedimientos médicos.

La madre del menor, Macarena Collantes, informó por redes sociales que el chico había sido trasladado desde el Hospital Italiano de San Justo hasta un centro especializado en rehabilitación ubicado en Pilar.

Macarena Collantes, con su hijo Bastián Jerez.

El accidente de Bastián

El pasado 12 de enero, el nene viajaba en un vehículo UTV que chocó contra una camioneta blanca Volkswagen Amarok en el área de médanos del sector de Pinamar donde, verano tras verano, se registran siniestros graves. En ese momento, según se informó, en el lugar se realizaba un operativo preventivo de seguridad.

Bastián quedó inconsciente tras el impacto. Los médicos tucumanos Melina Santillán y Juan José Torres, quienes pasaban por el lugar, intervinieron de inmediato e iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que arribó una ambulancia.

El chico fue trasladado de urgencia, en estado crítico, al Hospital Dr. Pepe Olaechea de Pinamar, pero como necesitaba atención pediátrica de mayor complejidad por fracturas múltiples de cráneo y trauma hepático fue derivado al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don Victorio Tetamanti, de Mar del Plata. Allí permaneció 25 días.

"Todo empeoraba. Te descubrían más daño en tu pequeño cuerpo como si no fuera poco todo lo que habías pasado", relató la madre sobre esas difíciles semanas iniciales.

La camioneta que intervino en el choque con la UTV en el cual viajaba Bastián.

El 9 de febrero fue trasladado por vía aérea al Hospital Italiano de San Justo, donde siguieron las intervenciones, incluida la colocación de un botón gástrico para su alimentación, y los tratamientos para su recuperación.

Finalmente, la semana pasada, los profesionales tratantes dispusieron su derivación a una institución especializada en rehabilitación para el alta definitiva.

"Después de 136 días de lucha en el Hospital Italiano, llegó tu traslado para irnos al centro de rehabilitación. El lugar del que tanto hablábamos", escribió la madre del chico.

"Gracias Dios por siempre estar de nuestro lado. Gracias infinitas a todos los médicos, enfermeros, kinesiólogos, cirujanos, anestesiólogos, instrumentadores, camilleros, seguridad, maestranza, cocina. Absolutamente a todos, gracias", agregó Collantes.

El vehículo UTV en el cual iba Bastián.

La rehabilitación de Bastián

Una vez completada esta nueva ronda de estudios que le están haciendo, el tratamiento diseñado por un equipo de profesionales de distintas disciplinas incluirá la rehabilitación motriz, deglutoria y fonoaudiológica.

La comunicación, ahora, es por gestos y movimiento de labios. Duerme todas las noches sin inconvenientes y, de a poco, se le irá retirando la asistencia respiratoria durante la noche y la cánula deglutoria.