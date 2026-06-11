"El pijama no se inventó para ayudar a conciliar el sueño": Juan Natthex, experto en descanso, dio las razones y afirmó cuál es "la mejor opción"
Según los expertos en sueño, la elección de la ropa a la hora de dormir influye en la calidad del descanso y puede marcar una diferencia en la profundidad del sueño.
Es común que muchas personas elijan dormir con pijama por una cuestión de costumbre o comodidad. Sin embargo, el debate sobre si es mejor dormir con pijama o sin él sigue vigente entre quienes buscan mejorar su descanso.
En ese sentido, Juan Natthex, un especialista en descanso brindó su perspectiva y aseguró que la elección de la ropa para dormir incide directamente en la calidad del sueño.
Por qué dormir con pijama influye en la calidad del sueño, según expertos
Juan Nattex (@nattex.juan), especialista en descanso, sostiene que la mejor opción es dormir sin pijama. "No se inventó para ayudarte a conciliar el sueño. La mejor opción es dormir sin él", asegura.
Según explica, el origen de esta prenda se remonta a la India, donde se utilizaba ropa ligera y funcional para soportar el calor, la humedad y la presencia de mosquitos, tanto durante el día como en la noche. Con el tiempo, los británicos adoptaron esta vestimenta y la trasladaron a Europa, donde las condiciones climáticas eran diferentes.
A partir de ese cambio, el pijama comenzó a confeccionarse con telas más gruesas para abrigar, lo que derivó en el modelo actual. En ese sentido, Nattex remarca que su función original no estaba relacionada con mejorar el descanso.
El especialista advierte que los pijamas pesados pueden dificultar el sueño profundo. "Tu cuerpo necesita bajar la temperatura para dormir bien. Si usas pijamas gordos y te abrigas demasiado, no consigues entrar en fases profundas del sueño", señala.
Por ese motivo, recomienda optar por prendas livianas o directamente dormir sin pijama, de modo que el cuerpo pueda regular su temperatura de forma natural durante la noche.
Además, el experto subraya que la calidad del descanso no depende únicamente de la ropa. "También necesitas un buen colchón y una buena almohada", agrega, en referencia a otros factores clave que influyen en el sueño reparador.
Consejos para mejorar la calidad del descanso
- Elegir ropa liviana o evitar el pijama si la temperatura lo permite.
- Mantener una temperatura ambiente adecuada en el dormitorio.
- Utilizar un colchón en buen estado que se adapte a las necesidades del cuerpo.
- Contar con una almohada que brinde soporte correcto para cuello y cabeza.
- Evitar el exceso de abrigo durante la noche para facilitar el descenso de la temperatura corporal.
- Establecer rutinas de sueño regulares, con horarios consistentes para acostarse y levantarse.